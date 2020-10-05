النصر يحتاج لإثبات أمرين لكسب احتجاجه ضد بيرسبوليس

المواطن - مروة نبيل

أبدى المختص في القانون الرياضي علي عباس، رأيه في الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت ضد بيرسبوليس الإيراني، بسبب مباراتهما الأخيرة.

النصر يحتاج لإثبات أمرين:

وعلق عباس، على احتجاج العالمي قائلًا: “نادي النصر يحتاج أن يثبت أن بيرسبوليس قام بتسجيل لاعبين بعد تاريخ 12 سبتمبر، بالإضافة إلى إثبات أن النادي الإيراني لم يقم بالسداد”.

وتابع المختص في القانون الرياضي خلال تصريحاته لـ”العربية”، قائلًا: “في حال كسب نادي النصر لهذا الاحتجاج سيعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني خاسرًا لهذه المباراة”.

احتجاج العالمي:

ولفتت تقارير صحافية إلى أن إدارة العالمي قررت التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

ونجح الفريق الإيراني في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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