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ابن مساعد: هدفنا ضم لاعبين سعوديين إلى شيفيلد يونايتد
متمنيًا بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي

ابن مساعد: هدفنا ضم لاعبين سعوديين إلى شيفيلد يونايتد

2020/10/07
الساعة 12:52 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ابن مساعد: هدفنا ضم لاعبين سعوديين إلى شيفيلد يونايتد الأمير خالد بن مساعد
المواطن - مروة نبيل
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1 ابن مساعد يكشف طموحات شيفيلد يونايتد:
1.1 استقطاب لاعبين سعوديين:

أكد رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الأمير خالد بن مساعد، أنه يستهدف ضم لاعبين سعوديين إلى البريميرليج، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يسعى لبقاء الفريق في دوري الكبار خلال الموسم الرياضي الحالي.

 

ابن مساعد يكشف طموحات شيفيلد يونايتد:

وقال الأمير خالد بن مساعد خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “نادي شيفيلد يونايتد هدفه في الموسم الحالي والمقبل هو البقاء في الدوري الإنجليزي، خاصة أنه تعاقد مع مجموعة من اللاعبين الأقوياء”.

وأضاف ابن مساعد خلال تصريحاته التلفزيونية: “هدفنا أن يكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد في الخمس سنوات المقبلة ضمن العشرة أندية الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وعن تجربته في الاستثمار الرياضي في البريميرليج، علق قائلًا: “الاستثمار في الأندية الإنجليزي بلا شك هو استثمار ناجح للغاية، لأن الدوري الإنجليزي يشاهده ما يقرب من 3 مليار مشاهد”.

شيفيلد يونايتد
لاعبو الفريق

استقطاب لاعبين سعوديين:

وتحدث عن إمكانية انضمام لاعبين سعوديين إلى ناديه قائلًا: “حاليًّا نحن نراقب اللاعبين الشباب في المنتخبات والدوري لا يوجد اسم محدد، ومن أولويتنا استقطاب لاعبين سعوديين إلى الدوري الإنجليزي قريبًا”.

واختتم الأمير خالد بن مساعد تصريحاته التلفزيونية بالتأكيد على أنه يُشجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر داخل السعودية، وتمنى له التوفيق وحصد البطولات.


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