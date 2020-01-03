بيكر يُحقق رقمًا تاريخيًا بعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

المواطن - مروة نبيل

شارك حارس مرمى الريدز، البرازيلي أليسون بيكر في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحقق رقمًا تاريخيًا.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى بيكر مع الريدز، مشيرة إلى أن مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد تحمل رقم 50 لحارس المرمى البرازيلي في البريميرليج.

وأضافت أن أليسون بيكر تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 26 مباراة، ليحتل المركز الثالث من حيث نظافة الشباك خلال أول 50 مواجهة في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد لقاء ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بالأمس.

ويتفوق على أليسون بيكر في هذا الإنجاز، حارس مرمى تشيلسي السابق، التشيكي بيتر تشيك بـ33 مباراة، وحارس نادي ليفربول السابق، بيبي رينا بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 28 لقاء خلال أول 50 مواجهة خاضها بالبريميرليج.

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

ولعب ليفربول ضد شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز فريق الريدز بهدفين دون رد سجلهما النجم المصري محمد صلاح والمهاجم السنغالي ساديو ماني.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالريدز رصيده إلى 58 نقطة بعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بالأمس، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحافظ على سلسلة عدم الخسارة في البريميرليج هذا الموسم.

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