ابن نافل يُطمئن الجماهير: قائمة الهلال مؤهلة للعطاء لسنوات

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على طمأنة الجماهير بشأن تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن القائمة تضم لاعبين قادرين على العطاء لسنوات.

ابن نافل يتحدث عن قائمة الهلال:

وكشف فهد بن نافل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم وأبرز الراحلين في الميركاتو الصيفي، ووجه رسالة إلى الجماهير بمواصلة الدعم.

وقال: “بنهاية فترة الانتقالات الصيفية اليوم أجدد الترحيب باللاعبين الذين تم التعاقد معهم حديثا فواز الطريس، حبيب الوطيان، لوسيانو ڤييتو إضافة إلى اللاعبين المنضمين في بداية عقديهما الاحترافيين عبدالله الجدعاني وصالح الشهري وأتمنى لهما مع زملائهم التوفيق في إسعاد جماهير كبير آسيا”.

وتابع: “كما أهنئ 12 لاعبًا شابًّا انضموا لقائمة المحترفين وأحثهم على مضاعفة جهودهم وتطوير إمكاناتهم بما يعود بالنفع عليهم واستثمار كافة الفرص المتاحة لهم لتقديم أنفسهم بشكل احترافي يليق بأنفسهم ليكونوا عماد المستقبل في الفريق”.

وواصل فهد بن نافل حديثه قائلًا: “والشكر الجزيل لكافة اللاعبين الذين غادرونا هذا الموسم وساهموا مع زملائهم في تحقيق ما يسعد جماهير الهلال، ودعواتي لهم بدوام التوفيق في حياتهم الرياضية والشخصية”.

قائمة مؤهلة للعطاء لسنوات عديدة:

واستكمل قائلًا: “قائمة أبطال الهلال تمتاز بمتوسط أعمار مناسب يضم لاعبي خبرة وشبان.. مؤهلون للعطاء لسنوات عدة بإحلال متدرج ومهني فنيًّا وفق احتياجات الجهاز الفني الذي تخضع اختياراته لمعايير متخصّصة في الاختيار والتحليل الفني باستخدام أحدث التقنيات”.

وأردف: “مطالب وآراء ومقترحات الجماهير العزيزة محل اهتمام وتقدير الإدارة، ونسعى دائمًا إلى تعاقدات نوعية وفق احتياجات الجهاز الفني لاسيما أن القائمة محددّة بعدد معيّن من اللاعبين”.

رسالة ابن نافل للجماهير:

ووجه رسالة إلى جمهور الزعيم قائلًا: “جماهير الهلال العزيزة.. مثلما نراهن على أبطالنا في الملعب.. نراهن على وعيكم وذائقتكم الكروية العالية.. التي لا يرضيها سوى الذهب والانجازات ولا غيرها.. نملك فريقًا حقّق المجد محليًّا وخارجيًّا.. ومثلما أن تدعيمه مهمتنا.. دعمه مهمتكم”.

واختتم ابن نافل تغريداته قائلًا: “وطبقًا لما سبق؛ أود التوضيح أن الزعيم ليس عملًا وقتيًّا.. بل مسيرة تاريخية من العمل بلا توقف.. كل جيل يسلّم الراية عالية لمن يتبعه.. الهلال وُلد بطلًا.. واستمر.. وسيبقى- بإذن الله- الهلال لكم.. وبكم أقوى”.

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