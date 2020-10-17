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اتحاد الكرة يكشف بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لموسم 2020/ 2021
لاستمرار الأنشطة الرياضية بشكل حذر

اتحاد الكرة يكشف بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لموسم 2020/ 2021

2020/10/17
الساعة 12:23 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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اتحاد الكرة يكشف بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لموسم 2020/ 2021 شعار اتحاد الكرة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 اتحاد الكرة يكشف بروتوكولات الإجراءات الاحترازية:
1.1 رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي:

أعلن اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بروتوكولات الإجراءات الصحية الاحترازية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

اتحاد الكرة يكشف بروتوكولات الإجراءات الاحترازية:

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه ممثلًا بغرفة القيادة والتحكم الطبية وبالتشاور مع وزارة الرياضة قد وضعوا خطة عملية ذات إطار مكاني وزمني ممنهج يقوم على أفضل الأدلة العلمية المتاحة للحد من مخاطر انتقال أو تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن هذا النظام يسمح بإقامة جميع منافسات كرة القدم وأنشطة الاتحاد المحلية والدولية في بيئة صحية آمنة مع الحفاظ على صحة المجتمع باستمرار الأنشطة الرياضية بشكل حذر، وذلك من خلال الإجراءات والتوصيات الصحية الملزمة والنظامية، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
شعار الاتحاد السعودي

رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي:

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في اتحاد الكرة قد أطلقت الدليل الإرشادي لانطلاق الدوري للموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، والذي يشمل بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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