اتحاد الكرة يكشف بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لموسم 2020/ 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بروتوكولات الإجراءات الصحية الاحترازية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

اتحاد الكرة يكشف بروتوكولات الإجراءات الاحترازية:

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه ممثلًا بغرفة القيادة والتحكم الطبية وبالتشاور مع وزارة الرياضة قد وضعوا خطة عملية ذات إطار مكاني وزمني ممنهج يقوم على أفضل الأدلة العلمية المتاحة للحد من مخاطر انتقال أو تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن هذا النظام يسمح بإقامة جميع منافسات كرة القدم وأنشطة الاتحاد المحلية والدولية في بيئة صحية آمنة مع الحفاظ على صحة المجتمع باستمرار الأنشطة الرياضية بشكل حذر، وذلك من خلال الإجراءات والتوصيات الصحية الملزمة والنظامية، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي:

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في اتحاد الكرة قد أطلقت الدليل الإرشادي لانطلاق الدوري للموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، والذي يشمل بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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