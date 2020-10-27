اتفاقية تعاون بين الاتحاد السعودي ونظيره الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، لتعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة

الاتحاد السعودي يوقع اتفاقية تعاون:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا خلال توقيع الاتفاقية بحضور وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ووقع الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل مذكرة تفاهم مع نظيره الإيطالي في روما، من أجل تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين لتطوير وصناعة كرة القدم الحديثة.

وزير الرياضة في روما:

ووصل وزير الرياضة اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، بصحبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان في استقبالهما رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، حابرييل جرافينا، وأمين عام الاتحاد، ماركو رونيللي، وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة السعودية.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، من خلال تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام، ودراسة عدد من البرامج النوعية، التي تسهم في صناعة الرياضة ونموها ووصولها إلى أعلى درجات الاحترافية.

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