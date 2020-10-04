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“اثنينية الحوار” تناقش دور المعلم في منظومة القيم الوطنية
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

“اثنينية الحوار” تناقش دور المعلم في منظومة القيم الوطنية

2020/10/04
الساعة 12:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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“اثنينية الحوار” تناقش دور المعلم في منظومة القيم الوطنية
المواطن - الرياض

تناقش “اثنينية الحوار” التي يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيمها عن بُعد مساء الاثنين 18 صفر 1442هـ الموافق 5 أكتوبر 2020م، ” القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل” من خلال برنامج زوم (https://zoom.us/j/97410459557) تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم ،حيث يستضيف اللقاء الذي يقام عند الساعة الثامنة مساء كلاً من الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام ، والدكتورة مها السليمان وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية ، وتديره الإعلامية فاديا القشبه .

ويتناول اللقاء عدداً من المحاور أبرزها تعزيز دور المعلم في ترسيخ منظومة القيم الوطنية، وتقدير جهود مربي الأجيال والمبادرات الإيجابية وقوة تأثيرها ، واستشراف ورسم ملامح التعليم مستقبلا بعد أزمة كوفيد 19، فيما يتعلق برقمنة التعليم في المملكة والمدارس الذكية لدعم لرؤية “السعودية 2030” ، والتغيرات السلوكية المحتملة على الفرد والمجتمع للتعليم عن بعد، والبرامج التعليمية الموجهة لذوي الإعاقة والموهوبين والموهوبات في ظل جائحة كرونا.

يذكر أن “اثنينية الحوار” تعد إحدى المبادرات المجتمعية التي يتبناها المركز كمشروع أسبوعي مستدام، لتعزيز ثقافة الحوار وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش والانتماء الوطني، التي تسهم في حماية النسيج المجتمعي .


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