ازالة الصبغة السوداء من الشعر

الكثير من السيدات يفضلون استخدام صبغة الشعر السوداء، ولكنهم في بعض الأوقات يحتاجون إلى تغير لون شعرهم حسب الموضة، ولهذا يبحثون عن أفضل طرق ازالة الصبغة السوداء من الشعر.

ما هي أضرار سحب اللون

أن القيام باستخدام تقنية سحب اللون وخاصة مع الصبغة السوداء، من خلال القيام باستخدام أحد المستحضرات الموجودة بالأسواق، أو التي يلجأ لها العديد من مزينو الشعر، فهي تعتمد في تكوينها على بعض المواد الكيميائية، التي تكون سبب في مضاعفة الضرر الذي ممكن أن يتعرض له الشعر بسبب هذه الصبغات، ومن هذه الأضرار:

أن سحب اللون يكون سبب في تجريد الشعر من رطوبته التي تعتبر أمر هام بالنسبة له ليحافظ على حيويته، وعلى ملمسه الصحي والناعم.

كما أنها تكون سبب في أن يكون الشعر أكثر عرضه للتلف والتساقط.

كما أنها قد تكون سبب في ظهور أطراف الشعر أكثر جفافًا، مما يتسبب في تقصفه وطيرانه.

كما أن القيام بسحب اللون قد يكون سبب في تقليل نسبة الميلانين، وهي الصبغة الطبيعية للشعر، وبهذا يكون نمو وظهور الشعر الأبيض أكثر من الطبيعي.

كما أنه قد يكون سبب في تضاعف نسبة احتمال تعرض المرأة للحساسية والحكة، أو أن يظهر بالرأس طفح جلدي بفروة الرأس.

ويمكننا أن نتجنب كافة هذا الأضرار من خلال القيام باستخدام طرق طبيعية من أجل ازالة الصبغة السوداء من الشعر، وهذا ما سوف يقدمه بكافة تفاصيله لنا موقع المواطن خلال هذا المقال.

وصفات طبيعية تعمل على ازالة الصبغة السوداء من الشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها أن تساعد في ازالة الصبغة السوداء من الشعر دون سحب اللون، وهذا قد يكون سبب في تفادي العديد من الأضرار التي يتسبب فيها سحب اللون، ومن هذه الوصفات:

بياض البيض لإزالة الصبغة السوداء

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة التي من الممكن أن تقدم نتائج فعالة وسريعة.

المكونات المطلوبة

بياض حبتين من البيض. ملعقتان من زيت الزيتون. ملعقتان من زيت جوز الهند. ملعقة واحدة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

في البداية يتم خفق البيض جيدًا، ثم يتم إضافة له كافة المكونات الأخرى.

ثم يتم خفقهم مرة أخرى بشكل جيد جدًا ليتم التخلص من لزوجة البيض.

ثم يتم توزيع هذا الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعتين.

وحتى تتمكني من الحصول على نتيجة مميزة من هذه الخلطة فمن الضروري أن يتم تكرارها لمدة ثلاث أسابيع، ومن الضروري أن تقسم كالتالي:

تستخدم بالأسبوع الأول ثلاث مرات.

كما يجب أن يتم استخدامها مرتين بالأسبوع الثاني.

أما بالنسبة للأسبوع الثالث، فيتم استخدامها مرة واحدة فقط.

حبوب فيتامين C لإزالة الصبغة السوداء

المكونات المطلوبة

خمس أقراص من فيتامين C. ملعقة كبيرة من الشامبو الذي تقومي باستخدامه. ومن الممكن أن تقومي بمضاعفة المقدار بحسب كثافة وطول شعرك.

طريقة التحضير

في البداية يتم تسخين أقراص فيتامين سي ويتم مزجها بمقدار الشامبو.

هنا من الطبيعي أن يحدث رغوة واضحة وكثيفة، يتم إضافة هذا الخليط على الشعر المبلل قليلاً بالماء.

يجب أن يترك هذا الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن الساعة، ثم يتم شطفه بالماء.

يفضل أن يتم اختيار نوع بلسم جيد ليستخدم بعد غسيل الشعر حتى لا يتعرض الشعر للجفاف.

الليمون والبرتقال من أجل ازالة الصبغة السوداء من الشعر

المكونات المطلوبة

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البرتقال الطبيعي. ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن يتم مزج عصير الليمون مع عصير البرتقال بشكل جيد.

ثم من بعدها يتم توزيع هذا الخليط على الشعر ثلاث مرات بالأسبوع.

وللحصول على أفضل النتائج، يجب أن يتم تكرار هذه الطريقة لحين القيام بإزالة الصبغة السوداء من الشعر.

الزيت الساخن لإزالة الصبغة السوداء من الشعر

المكونات المطلوبة

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الصبار. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم خلط زيت الصبار وزيت الزيتون جيدًا مع بعضهم البعض.

ثم يتم تسخين الزيت قليلاً جدًا، ويتم توزيعه على الشعر بالكامل، ومن الضروري أن يكون الشعر نظيف ومغسول.

يجب أن يترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعتين ومن الممكن أكثر من هذا.

ثم من بعدها يتم غسيل الشعر بالطريقة المعتادة.

وللحصول على أفضل النتائج من هذه الطريقة، يفضل أن يتم تكرارها أربع مرات بالأسبوع الواحد.

صودا الخبز وشامبو ضد القشرة

تعتبر أنواع الشامبو المضادة للقشرة أقوى عدة مرات من أي نوع آخر من أنواع الشامبو العادية، فهي قادرة على أن تقوم بإزالة القشرة خلال وقت سريع، كما يمكنها أن تقضي أيضًا على الإفرازات الدهنية الموجودة بفروة الرأس.

المكونات المطلوبة

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز. ملعقة كبيرة من أي نوع شامبو ضد القشرة. من الممكن أن يتم مضاعفة المقدار حسب طول وكثافة الشعر.

طريقة التحضير

يتم مزج صودا الخبز مع مقدار الشامبو ضد القشرة بشكل جيد.

ثم من بعدها يتم توزيع هذا الخليط جيدًا على الشعر المبلل قليلاً بالماء.

من الضروري أن يترك هذا الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

وللحصول على أفضل النتائج من الضروري أن يتم تكرار هذه الطريقة لعدة مرات للحصول منها على أفضل النتائج.

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