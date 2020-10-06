استقالة حكومة الكويت والشيخ نواف يمنحها الثقة لاستكمال المسيرة

المواطن - كونا

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير البلاد حرصًا على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سموه.

وقد أثنى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم مؤكدا ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين.

وشدد على وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها سائلا سموه رعاه الله المولى عز وجل للحكومة التوفيق والنجاح.

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