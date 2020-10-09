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استقالة علي التويجري من رئاسة هيئة شرفيي التعاون
بعد استقالة محمد القاسم رئيس النادي

استقالة علي التويجري من رئاسة هيئة شرفيي التعاون

2020/10/09
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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استقالة علي التويجري من رئاسة هيئة شرفيي التعاون علي التويجري رئيس هيئة أعضاء شرف التعاون سابقًا
المواطن - محمد سمعه
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1 محمد القاسم يستقيل من رئاسة التعاون:
2 القاسم يرحل بعد 8 سنوات:

تقدم علي التويجري، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي التعاون، باستقالته اليوم الجمعة، معتذرًا عن الاستمرار في منصبه؛ وذلك بسبب ظروفه الخاصة.

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن علي التويجري سيظل داعمًا للنادي في المستقبل، متمنيًا لرئيس هيئة الشرف القادم كل التوفيق والنجاح والعمل على تحقيق طموحات جمهور سكري القصيم.

وأوضح علي التويجري أنه تقدم باستقالته خلال اجتماع أعضاء الشرف الذي أُقيم في ضيافة الشيخ عبدالعزيز الحميد في منتجع العزيزية.

محمد القاسم يستقيل من رئاسة التعاون:

وأتت هذه الاستقالة بعد إعلان محمد القاسم رحيله عن رئاسة مجلس إدارة النادي رسميًّا، الثلاثاء الماضي، بعد 8 سنوات من التواجد في هذا المنصب، متمنيًا التوفيق لسكري القصيم خلال الفترة المقبلة.

وكان أعضاء شرف سكري القصيم قد عقدوا اجتماعًا، يوم السبت الماضي، بحضور محمد القاسم، الذي أشاد بالاجتماع بعد نهايته، قبل أن يعلن استقالته رسميًّا.

القاسم يرحل بعد 8 سنوات:

وقال القاسم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون وقدمت استقالتي متمنيًا لنادينا التوفيق وأرفق هنا رسالتي لمحبي النادي ولكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم”.

التعاون
علي التويجري

 

 


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