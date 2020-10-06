القاسم يستقيل من رئاسة التعاون بعد 8 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن محمد القاسم رحيله عن رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون رسميًا، اليوم الثلاثاء، بعد 8 سنوات من التواجد في هذا المنصب، متمنيًا التوفيق لسكري القصيم خلال الفترة المقبلة.

القاسم يرحل عن التعاون

وكان أعضاء شرف سكري القصيم قد عقدوا اجتماعًا، يوم السبت الماضي، بحضور محمد القاسم، الذي أشاد بالاجتماع بعد نهايته، قبل أن يعلن اليوم استقالته رسميًا.

وقال محمد القاسم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون واليوم قدمت استقالتي متمنيًا لنادينا التوفيق وأرفق هنا رسالتي لمحبي النادي ولكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم”.

وجاءت نص رسالة القاسم؛ كالتالي: “تقدمت اليوم باستقالتي من رئاسة نادي التعاون بعد أن تشرفت خلال 8 سنوات مضت أن أكون على رأس هذا الهرم العظيم، وأحمد الله على ما تحقق في تلك الفترة”.

القاسم يشكر الداعمين

وتابع رسالته قائلًا: “أتقدم لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالشكر والتقدير على ما وجدته من دعم لنادينا وحرص واهتمام مستمر وشكري وتقديري لكل مسؤولي رياضة الوطن”.

وأضاف: “ولكل من وقف مع النادي من أعضاء الشرف والجماهير ومحبي التعاون لكم مني كل الحب والتقدير والشكر، وأشكر زملائي في مجلس الإدارة وكل من تشرفت بالعمل معهم ووقفاتهم خلال تلك الفترة”.

وثمن القاسم وقفات الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مع النادي، وحرصهم ومتابعتهم ودعمهم المستمر.

واختتم محمد القاسم رسالته قائلًا: “أنا من التعاون للتعاون وكلي ثقة بمن سيدير نادينا مستقبلًا، متمنيًا أن يجد دعم كل محبي النادي، وأخيرًا أتمنى للجنة الاستشارية التوفيق وأن تحقق التطلعات المستقبلية التي ينتظرها محبو النادي”.

جدير بالذكر أن سكري القصيم أنهى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسوم المنصرم في المركز الـ12، وتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، قبل أن يودع البطولة أمام النصر.

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