اشكال جبس غرف نوم

عندما يبحث الأزواج الجدد أو من يريد تجديد منزل الزوجية فإنه يسأل عن أفضل اشكال جبس غرف نوم لأن الديكور الجبسي أصبح هو أحدث الديكورات بالإضافة إلى أن تكلفته غير باهظة الثمن.

ما هو ديكور الجبس

أوضح موقع المواطن أن ديكور الجبس يطلق عليه جبس بورد يتم اختياره من أجل تركيبه في غرف النوم أو الأطفال أو غرف المعيشة من أجل إضافة شيء من الرقي والفخامة على الحوائط وأسقف الغرف.

يتميز هذا الديكور بسهولة تصميمه بالشكل الذي يرغب به مالك المكان وباللون المفضل والذي يتناسب مع أثاث الغرفة إلى جانب أنه ديكور غير مكلف بالرغم من أنه ديكور فخم جدًا وعلى مستوى عالي من الرقي.

ومؤخرًا تم ظهور التحديث الجديد في الجبس بورد بالشكل الذي يجعله يستوعب إدخال أنوار الغير ظاهرة به أو وضعه في المطابخ ولكن هذا يحتاج إلى نوع معين من الصناعة حتى تقاوم الرطوبة والماء منعًا من انهياره في أي وقت.

ديكورات جبس بورد خاصة بغرف النوم الكبيرة

إذا كان الفرد يمتلك غرفة نوك واسعة فعليه باختيار واحد من الديكورات الآتية:

الديكور الأول

يتم انقسام الغرفة إلى قسمين بواسطة ديكور الجبس بورد عن طريق تركيب ما يمثل حائط يتخلله فتحة مستديرة كبيرة تقسم الغرفة إلى اثنان ويفضل أن يكون القسم الصغير يقتر من شباك ليكون بمثابة ركن هادئ للاستجمام يستوعب تركيب شاشة العرض وخلفها الشباك يعلق عليه ستار أبيض ويوضع أريكة بنية اللون تكفي فردين.

وفي القسم الآخر والذي يفوز بالنصيب الأكبر من المساحة يتم وضع سرير مستدير وفوقه معلق الجبس بورد المستدير بشكل هندسي أكثر من دائرة بداخل بعضهما البعض مطعمين بالمصابيح الصغيرة الذهبية الإضاءة.

الديكور الثاني

غرفة نوم ذات مساحة واسعة يتم استخدام طلاء أبيض بها ويوضع السرير على مربع يكون اعلى من الأرض بسنتيمترات بسيطة ويكون باللون الأبيض أما السرير يكون باللون الرصاصي ثم يتم وضع ديكور الجبس بورد وراء السرير ويكون باللون الأبيض ثم يوضع به الضوء المخفي.

وبالنسبة للسقف يتم وضع الجبس بورد به في شكل مربع به ورود سمراء ومطعم بالزجاج والإضاءة المخفية وراء تلك الزجاج.

الديكور الثالث

هذا الديكور يحتاج إلى غرفة ذات مساحة واسعة من أجل تركيب اشكال جبس غرف نوم متعددة بداخلها بمعنى أن يوضع السرير في منتصف الغرفة ويتم تثبيت ديكور جبس بورد خلف السرير عبارة عن شكل شبه دائرية بين اثنان من الأعمدة التي تأخذ شكل القوسين الممتد إلى السقف والأرض يخرج من القوسين ثلاث أرفف من الجبس أيضًا.

يتم تركيب الإضاءة بها ووضع اثنان من أفرع الشجر الغير محتوية على أوراق مثلما يحدث في فصل الخريف ثم يتم تثبيت حلق جبسي ليشكل غرفة أخرى بداخل الغرفة الكبيرة هذا الحلق يأخذ اللون الأبيض ويوضع به منضدة زجاجية ومقعد بني جلد من النوع الذي يشبه الأرجوحة.

ديكور جبس ملون لغرف النوم

من أفضل اشكال جبس غرف نوم هو الديكور الملون مثل التالي:

غرفة نوم اللون المنتشر بها هو اللون الـ pink حيث تحتوي الغرفة على سرير أبيض ذات رسوم هندسية تشبه غرف نوم الملكات ووراء السرير تاج يتدلى منه ستار مصنوعين من الجبس الملون باللون الـ pink كما يتم وضع على جاني التاج والستار أربع لوحات إطارهما مصنوع من الجبس مع طلاء الحائط بلون الـ pink الفاتح وسجاد بنفسجي اللون.

غرفة نوم بديكور نبيتي من أفضل اشكال جبس غرف نوم لأن الذي يبرز جمال الغرفة هو ديكور الجبس بورد حيث نجد سرير بشكل مستطيل تقليدي جدًا يوضع بالقرب من أحد جانبي أضلع الغرفة يتم تركيب الجبس بورد في السقف فوق السرير بشكل نصف دائرة بقطرها ويوضع به على أحرف الدائرة أنوار بسيطة.

أما الحوائط فيتم تركيب الجبس بورد في شكل أعمدة تأخذ شكل لين وغير مستقيم يتم تثبيت ألواح زجاجية لونها نبيتي لتكمل الشكل الذي يرسم في السقف وهو ملء منتصف الدائرة بالزجاج بنفس اللون وهو النبيتي مع مراعاة تركيب إضاءة خلف هذا الزجاج الذي يرسم عليه ورود بالليزر.

الديكور الشمسي المصنوع من الجبس بورد

في هذا الديكور يتم طلاء الحوائط باللون الأبيض ويتم وضع سجاد بني أو سيراميك بني بحسب الرغبة ثم يوضع السرير بشكله المستطيل العادي في منتصف الغرفة ويوضع خلفه ديكور جبس بورد في شكل نصف دائرة.

ثم يتم تقسيمها في شكل أشعة الشمس مع مراعاة بروز المنطقة التي توجد في قلب منتصف الدائرة مع محاولة عمل فراغ بين منتصف الدائرة الكبيرة وقلبها حتى يتم وضع إضاءة بهذا الفراغ، وبالنسبة للسقف يتم تركيب ديكور الجبس في شكل سحب تتخللها فتحات صغيرة يتم تركيب مصابيح صغيرة لتشكل النجوم الصغيرة لتشكل نجوم.

ديكور غرفة نوم ناعمة

هذه الغرفة يختارها العديد من الأزواج المقبلين على الزواج لأنها مصنوع من أفضل اشكال جبس غرف نوم الهادئ والرومانسي حيث نجد بها ديكور جبس بورد راقي جدًا عبارة عن ثلاث طبقات من السقف المعلق الذي يعطي إحساس أن السقف عميق لدرجة أنه مستوعب ثلاث طبقات من الأسقف الجبسية.

ثم يمتد السقف الخارجي من الديكور إلى الحائط باتجاه الأرض مع تركيب إضاءة بيضاء في كل طبقة من طبقات الأسقف الجبسية المعلقة ووضع إضاءة دائرية في السقف الخارجي لزيادة الإضاءة يفضل طلاء الجبس والحائط بألوان اللون البنفسجي بكافة درجات ألوانه ثم يوضع السرير في المنتصف بحيث يكون الجبس الملتصق بالحائط خلف السرير.

وفي حالة وجود نافذة يتم تعليق ستارة من قطعتين الخارجية بنفسجي غامق والداخلية أبيض شفاف مع رسم أفرع ورد على جانبي السرير مع تركيب سيراميك أبيض اللون في أرض الغرفة.

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