اضرار زيت الزيتون للوجه

الكثير يستخدم زيت الزيتون ويطبقه على البشرة ولكنه لم يعرف مدى اضرار زيت الزيتون للوجه ولجميع أجزاء الجسم إذا طبق ودمج في وصفات أخرى تخص الجسم بالكامل ولكن بشكل مبالغ في كميات الزيت.

ما هو زيت الزيتون

قدم لنا موقع المواطن نبذة عن تعريف زيت الزيتون الذي يصنع من أشجار وثمار الزيتون بجميع أنواعه والذي يسمى بـ olea europaea من خلال تحويل الزيتون إلى عصير.

نبذة عن تعريف زيت الزيتون الذي يصنع من أشجار وثمار الزيتون بجميع أنواعه والذي يسمى بـ olea europaea من خلال تحويل الزيتون إلى عصير. يوجد شجر الزيتون في المناطق المطلة على البحر الابيض المتوسط وتم صناعة زيت الزيتون في هذه المناطق واشتهرت بصناعته كما اشتهرت بدمجه في الأطعمة اثناء إعدادها.

لم يتوقف الأمر على الاطعمة فقط بل تم صناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر من زيت الزيتون إلى جانب صناعة الأدوية أو استخدامه كوقود للمصابيح قديمًا.

القيمة الغذائية لزيت الزيتون

عندما أخذ مقدار 13.5 جرام من زيت الزيتون وتم فحصه من أجل معرفة فوائد و اضرار زيت الزيتون للوجه او الجسم بشكل عام فقد تبين الآتي:

اتضع أن زيت الزيتون يحتوي على دهون تساوي نفس مقداره وهي 13.50 جرام أما السعرات الحرراية فوصلت إلى 119 سعر حراري في مقدار 13.5 جرام من الزيت.

أما بالنسبة للأحماض الدهنية المشبعة فقد وجدت بمقدار 1.864 جرام في حين أن الأحماض الدهنية الغير مشبعة الأحادية والمتعددة وصل حجمها إلى 9.850 جرام و1.421 جرام على الترتيب.

كما أتضح أنه يحتوي على حجم حديد يصل إلى 0.08 ملي جرام.

أما بالنسبة للفيتامينات فوجد انه غني بفتايمن ك وفيتامين هـ بمقدار 8.1 ميكروجرام و7.94 ملي جرام.

أضرار زيت الزيتون للبشرة

من أحد اضرار زيت الزيتون للوجه هي استخدام وتطبيق زيت الزيتون على بشرة بها قطرات ماء وغير مجففة بشكل سليم لأن الزيت مع الماء يتحدون ويتسببون حدوث بقع داكنه في البشرة.

هي استخدام وتطبيق زيت الزيتون على بشرة بها قطرات ماء وغير مجففة بشكل سليم لأن الزيت مع الماء يتحدون ويتسببون حدوث بقع داكنه في البشرة. لابد من الاعتدال في استخدام زيت الزيتون على البشرة لأن وضع طبقة غليظة من الزيت على البشرة قد تتسبب في غلق مسام البشرة والتصاق الاتربة به مما يجعل البشرة تتهيج وتكون البثور وحب الشباب.

من احد اضرار زيت الزيتون للوجه وتعتبر عيب فيه انه زيت متماسك جدًا وخواصه الزيتية عالية جدصا لدرجة أنه لا يترك البشرة حتى ولو تم تنظيفها بالماء والصابون مما يجعل بالبشرة بشكل دائم تمتلك ملمس زيتي.

وتعتبر عيب فيه انه زيت متماسك جدًا وخواصه الزيتية عالية جدصا لدرجة أنه لا يترك البشرة حتى ولو تم تنظيفها بالماء والصابون مما يجعل بالبشرة بشكل دائم تمتلك ملمس زيتي. لابد من تقليل عدد مرات استخدام زيت الزيتون على الوجه بمعنى أن يتم وضع طبقة من زيت الزيتون على الوجه يوم بعد يوم.

أضرار زيت الزيتون العامة

لم تتوقف اضرار زيت الزيتون للوجه على ذلك فقط إنما بوجد اضرار يتسبب فيها للجسم بالكامل والتي منها:

على السيدة الحامل أو التي تقوم بالرضاعة الطبيعة أن لا تكثر من استخدم زيت الزيتون عن طريق الطهي به أو دمجه في الوجبات مثل وضعه على السلطات لأن الإفراط في استخدامه يتسبب في مضاعفات للسيدة وجنينها او طفلها.

يجب الانتباه إلى أن زيت الزيتون يتسبب في خفض معدلات السكر في الدم لذلك يجب توخي الحذر في استخدامه وعدم الإكثار منه خاصة للأشخاص الذين يتناولون أدوية إضافية لتخفيض معدلات السكر في الدم.

إذ كان الشخص على مشارف القيام بعملية جراحية يجب أن يبتعد تمامًا عن استخدام زيت الزيتون منعًا من حدوث عدم السيطرة في معدلات السكر في الدم اثناء العملية لذلك يجب الابتعاد عن زيت الزيتون قبل العملية بمقدار اربعة عشر يوم.

بعد الأشخاص عليهم الحرص في استخدام زيت الزيتون خاصة ولو كان استخدامهم له لأول مرة لأن ربما يكون لديهم حساسية ضد حبوب اللقاح التي تنتج ثمار الزيتون الذي يصنع منها الزيت مما يؤدي إلى أمراض بالجهاز التنفسي.

يجب على الأفراد المصابين بضغط الدم المرتفع ويتناولون أديوية من أجل ضبطه أن ينتبهوا لاستخدامهم للزيت لأنه يزيد من سرعة تفاعل الأدوية ويزيد من أحتمالية انخفاض ضغط الدم المرتفع بشكل إضافي مع العلاج.

فوائد زيت الزيتون

بعد التعرف على اضرار زيت الزيتون للوجه والجسم بالكامل علينا التعرف على فوائده التي يمكن أن نحصل عليها ولكن إذا استخدم بشكل معتدل وهي كالآتي:

به نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقي الجسم من الأورام السرطانية وخاصة إذا استخدم زيت الزيتون البكر.

أغلب الأشخاص المصابين بضغط دم مرتفع وكوليسترول عالي يحبذون استخدام زيت الزيتون البكر لأنه يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم بسبب تقليل عملية التأكسد بداخل الدم مما يحمي الجسم من أمراض القلب والشرايين.

يوجد في زيت الزيتون مركبات الاوليوكانثال والإيبوبروفين وحمض الاولييك والذين لهم دور فعال في علاج وحماية الجسم من خطر والإلتهابات وخاصة التي تحدث كناتج لتفاعل البروتين c.

به خواص مضادة للبكتيريا التي تحمل اسم الملوية البوابية والتي هي أساس تعرض الشخص إلى سرطان المعدة أو قرحة المعدة لذلك يجب تناول ثلاثين جرام بشكل يومي من زيت الزيتون البكر من أجل تقليل احتمالية الإصابة بنسبة أربعين بالمائة.

بفضل وجود الدهون الأحادية الغير مشبعة في زيت الزيتون البكر فإن تناوله يحمي الجسم من التعرض لأمراض القلب والجلطة الدماغية التي هي أكثر سبب في وفاة الكثير من سكان العالم كما أنه يقلل ضغط الدم بنسبة ثمانية وأربعون بالمائة.

باستخدام زيت الزيتون يستطيع الشخص أن يقي نفسه من خطر الإصابة بالخلل التنكسي العصبي الذي يتمثل في مرض الزهايمر.

يمكن تطبيقه بشكل معتدل في الوجبات من أجل خفض معدلات السكر من النوع الثاني في الدم أو العمل على تنشيط البنكرياس وجعله ينتج الانسولين بشكل أكبر مما يقي الإنسان من خطر مرض السكري.

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