اعتدال الأجواء بمركز حلي يجذب عشاق التطعيس

المواطن - أحمد الشهري - القنفذة

رصدت عدسة “المواطن “قيام عدد من عشاق ومحبي التطعيس بممارسة تلك الرياضة في أحد التلال الرملية الواقعة بجوار جبل”لني” شرق مركز حلي التابع لمحافظة القنفذة، وذلك بالتزامن مع اعتدال الأجواء وانخفاض درجة الحرارة الملحوظ.

ما هي رياضة التطعيس؟

وتعرف رياضة التطعيس بأنها السير على الطرق الوعرة وهي نشاط قيادة أو ركوب مركبة على طرق أو مسارات غير معبدة مثل الرمل والحصى وأحواض الأنهار والطين والثلج والصخور والتضاريس الطبيعية الأخرى، و تتراوح أنواع الطرق الوعرة بكثافة، من القيادة الترفيهية بالمركبات غير المعدلة إلى المسابقات باستخدام المركبات المخصصة والسائقين المحترفين.

وتنتشر رياضة التطعيس في دول الخليج حيث يمارسها في الغالب الشباب الذي يعشقون صعود التلال الرملية “الطعوس ” بسياراتهم في جو من الإثارة وروح المغامرة.

سر التسمية

ويعود سبب التسمية إلى كلمة (طعس) والتي تعني التل وطعوس هي جمعها لذلك يطلق على هذه الرياضة التطعيس لدى أهل الخليج ، ويحتاج الشخص للتطعيس في الغالب إلى سيارات الدفع الرباعي.

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