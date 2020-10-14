افضل طريقة لانقاص الوزن

عندما يزداد وزن الشخص يبحث عن افضل طريقة لانقاص الوزن تكون طريقة صحية ولا يوجد بها مشقة فتوجد العديد من الطرق والأنظمة الغذائية التي تحتوي على عدد سعرات حرارية أقل.

الفائدة من طرق إنقاص الوزن

هناك فائدة من طرق إنزال الوزن بطريقة طبيعية ودون مجهود وسيذكر لنا موقع المواطن هذه الطرق التي تساعد في إنزال الوزن والعناصر الغذائية المطلوب توفرها في النظام الغذائي.

ما هي السمنة

السمنة هي زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي فعندما يزداد نسبة الدهون في الجسم عن ثلاثون كيلو يعتبر هذه سمنة مفرطة مؤدية إلى الموت بسبب الإصابة بالأمراض الخطيرة.

سبب السمنة هو أن الشخص يدخل لجسمه عدد لا نهائي من السعرات الحرارية الضارة التي لا تفيد جسمه بشيء فيحدث أن تتراكم الدهون في جميع مناطق الجسم.

من الممكن أن يكون من أسباب السمنة ليس كثرة إدخال الجسم للطعام ولكن قد يكون هناك خلل في الهرمونات والجينات الوراثية.

حيث أن تسبب كسل الغدة الدرقية في حدوث زيادة وزن شديدة بسبب عدم قدرتها على حرق الدهون فهي المسئولة عن حرق الدهون بالجسم وإتمام عملية التمثيل الغذائي لذلك تجد أن أصحاب مرضي الغدة دائم في زيادة الوزن.

ومن الأمراض المصاحبة للسمنة مرض السكري والضغط والقلب والكلى السمنة تؤثر على أجهزة الجسم كلها.

افضل طريقة لانقاص الوزن بدون رجيم

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن دون اللجوء إلى الحميات الرجيم التي تتسم بالصعوبة فهي تنزل الوزن ماء وعضلات وليس دهون فعليك إتباع طرق يجب عليك أن تعتمدها كنظام حياة يومي روتيني ينقص الوزن ولكن بالمعدل الطبيعي ومن هذه الطرق:

الحرص على تناول الفطور افضل طريقة لانقاص الوزن

حرص الشخص الذي يرغب في إنقاص وزنه على تناول وجبة الفطور هو من ضمن النظام الغذائي اليومي وجبة الفطور تعتبر منشط لعملية الحرق عند الإنسان لأنها تكون أول وجبة بعد الصيام وعدد ساعات النوم فهو تساعد في رفع معدل الحرق وبالتالي تساعد في إنقاص وزنك بدون رجيم.

احرص دائمًا أن تكون وجبة الفطور شاملة جميع العناصر الغذائية لمساعدة الجسم على حرق الدهون لابد أن تحتوي على نشويات وبروتين وخضار حتى تمد الجسم وتساعده بالحرق.

الفطور يملئ المعدة ويجعلك تأكل الغداء وأنت غير جائع فتلتهم كميات كبيرة من الطعام.

فتجد أن الشخص الذي يتناول وجبة الفطور غير معرض لزيادة الوزن بعكس الذي لا يتناول وجبة الفطور تجده دائمًا يميل إلى الوجبات السريعة التي بها نسبة دهون عالية.

ممارسة الرياضة افضل طريقة لانقاص الوزن

إذا أراد الشخص إنقاص وزنه دون إتباع نظام غذائي يمكنه عمل تمارين رياضية يوميًا تساعد في حرق الدهون المخزنة كما أنها تساعد في حرق الدهون الداخلة إلى الجسم يوميًا.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية والتابعة لمركز هارفورد أن الشخص إذا قام بممارسة رياضة المشي يوميًا فهي تعمل على حرق مائة وسبعون وستين سعر حراري في اليوم إذا قام الشخص بالمشي أربعة كيلو في اليوم.

أما إذا قام الشخص وفي حالة أنه من محبي ركوب الدراجة فإن هذه الرياضة تساعد في حرق مائتان وعشرين سعر حراري في النصف ساعة.

أما إذا كان الشخص من هواية لعب كرة الطائرة فإنه يقوم بحرق مائة واثنا عشر سعرة حرارية في نصف ساعة.

فممارسة التمارين الرياضية تساعد في تخفيف الوزن وحرق الدهون المتراكمة حتى إذا كنت لم تتبع نظام غذائي.

النوم الكافي

يعتبر النوم من افضل الطرق لانقاص الوزن الزائد ومن الوسائل الطبيعية في زيادة الحرق في الجسم حيث يكون الجسم في أعلى درجات حرقه للدهون المختزلة وهو في فترة النوم فقد أثبت الأبحاث العلمية ما يلي:

إنه تم إجراء أبحاث على ثمانية وستون ألف امرأة كانوا ينامون خمس ساعات فقط في اليوم بعد مرور ستة عشر عام تبين بتعرضهم لزيادة الوزن المفرطة لأنها

أما الأبحاث التي أجريت على النساء التي ينامون سبع ساعات يوميًا فقد ثبت أنهم قد خسروا الزيادة في وزنهم بنسبة ثلاثة وثلاثون بالمائة قلة النوم تساعد في زيادة الجوع وتؤثر على الهرمونات وبالتالي تجد الأشخاص الذين يعملون لفترات طويلة أو الأمهات التي يكون لديهم طفل حديث الولادة معرضون لزيادة الوزن بسبب قلة النوم.

إتباع حميات غذائية متزنة

يعتبر من افضل الطرق لانقاص الوزن هو أن نتبع حمية غذائية لا تكون قاسية فيجب أن يكون في النظام الغذائي العناصر الغذائية المتوازنة من بروتونات وألياف ونشويات.

هو أن نتبع حمية غذائية لا تكون قاسية فيجب أن يكون في النظام الغذائي العناصر الغذائية المتوازنة من بروتونات وألياف ونشويات. يجب أن لا تقل السعرات الحرارية عن ألف ومائتان سعر حراري لمن يرغب في إنقاص وزنه.

فإذا كنت ترغب في إنقاص وزنك يمكنك حساب عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها في اليوم ثم تقوم بالتقليل عنها.

ويجب الابتعاد عن الدهون والزيوت والنشويات الزائدة حتى يبدأ الجسم في خسارة وزنه ويحرق من الدهون المخزنة.

افضل طريقة لانقاص الوزن هو رجيم الهرم الغذائي

كل من يرغب في إنقاص وزنة بطريقة صحية لا تؤثر على الجلد أو صحة أجهزة الجسم لابد من إتباع نظام غذائي صحي ومن هذه الأنظمة نظام الهرم الغذائي الذي يتكون من:

وجود الألبان والجبن القليل الدسم مثل الجبن القريش في النظام الغذائي.

لابد أن يشتمل النظام الغذائي على نشويات بنسبة معينة على حسب وزن الجسم والكيلوات التي ترغب في خسارتها.

لابد أن يشمل على الخضروات والفواكه التي بها ألياف وفيتامينات.

ادخل البروتينات بكميات ولا يكون بها دهون.

من الممكن أن تستخدم الدهون الصحية أفضل طريقة لإنقاص الوزن وبطريقة مثالية.

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