افضل علاج لالم الاسنان

هناك العديد من الأشخاص يعانون من آلام الأسنان، ونجدهم يبحثون باستمرار عن افضل علاج لالم الاسنان، ودائمًا ما يفضلون استخدام العلاجات الطبيعية الآمنة والخلية من أي آثار جانبية.

أنواع الم الأسنان

هناك نوعان من آلام الأسنان التي دائمًا ما يتعرض لها العديد من الأشخاص، والتي سوف يوضحها لنا موقع المواطن، بالإضافة إلى أنه سوف يقدم لنا أيضًا افضل علاج لالم الاسنان.

النوع الأول ألم حاد بالأسنان

هذا النوع من الألم دائمًا ما يكون قصير، كما أنه يظهر بشكل سريع، وقد يشعر به المريض أثناء تناوله الطعام، كما يمكن أيضًا أن يشعر به أثناء التحدث، وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث هذا الألم ومن هذه الأسباب:

عدوى الأسنان.

وجود سن مكسور.

الإجهاد الشديد أثناء النوم.

حشو الأسنان إن كان سيء.

تناول المشروبات الباردة والأطعمة.

وقد يحتاج هذا النوع من ألم الأسنان إلى زيارة الطبيب، حتى لا يتطور ويصبح مع الوقت عدوى مزمنة.

النوع الثاني ألم خفيف في الأسنان

قد يكون هذا النوع من آلام الأسنان إشارة لوجود مشكلة خطيرة، فقد يشير إلى وجود بعض الأعصاب التالفة بالسن، وتناول المشروبات الساخنة أو المشروبات قد يقوم بإثارة هذه الأعصاب.

يفضل دائمًا في هذا الوقت التوجه إلى الطبيب المختص ليقوم بتحديد سبب الألم بدقة، ويقوم بوصف الدواء المناسب، ولكن من الممكن أن يتم استخدام العديد من أنواع الأعشاب المختلفة للتخفيف من آلام الأسنان، فهي قادرة على علاج علام الأسنان دون أن تعرض الإنسان لأي مشاكل صحية.

افضل علاج لالم الاسنان بالأعشاب

هناك العديد من أنواع الأعشاب التي تعتبر افضل علاج لالم الاسنان، ومن أهم وأفضل هذه الأعشاب، بل وأكثرها انتشار ما يلي:

جذر الزنجبيل

يعرف عن جذر الزنجبيل أنه قادر على علاج الصداع والسعفة، كما أنه قادر أيضًا على علاج اضطرابات المعدة، بالإضافة إلى قدرته على تخفيف ألم الأسنان، وهذا قد يرجع إلى خصائصه المضادة للجراثيم.

فمن الممكن أن يقوم جذر الزنجبيل بتخفيف الم اللثة وأيضًا الم الأسنان الناتج عن حدوث تورم أو عدوى، ولهذا فعلى المريق أن يقوم بقطع طبقة جديدة من جذر الزنجبيل، والقيام بوضعها على السن المصاب حتى تسمح لخاصة الجذر أن تصل إلى المنطقة المصابة.

الزعتر

من الممكن أن يتم استخدام بمفرده، أو أن يتم إضافته لبعض الأعشاب الأخرى، فهو قادر على أن يقوم بمكافحة ألم الأسنان، فهو من الأعشاب التي تمتلك بعض الخصائص المضادة للفطريات، والتي يمكنها أن تقوم بتطهير الأسنان، وفي نفس الوقت يمكنه أن يقوم بتخفيف أعراض التهاب اللثة، وأعراض التسوس.

ومن الممكن أن يتم إضافة النعناع إلى الزعتر فيمكنه أن يقوم بالحد من آلم التي يشعر بها الإنسان بسبب تعرضه لبعض التورم باللثة.

الكركم

من المعروف عن الكركم أنه قادر على مكافحة السرطان، وأنه يمكنه أن يقوم بحماية الكبد، بالإضافة إلى قدرته على تهدئة المفاصل، كل هذا إلى جانب قدرته في القيام بتخفيف آلام الأسنان الصعبة.

وحتى تقوم باستخدام الكركم لتخفيف آلام الأسنان عليك أن تقوم بمزج القليل منه مع مقدار من الماء لتحصل على خليط يشبه المعجون، ومن بعدها ضع القليل من هذا الخليط على قطعة من القطن، والقيام بوضعها فوق الضرس المصاب، لتقوم بتهدئة الألم.

عشبة يارو

تعتبر عشبة يارو افضل علاج لالم الاسنان، وهذا يرجع إلى ما تحمله هذه العشبة من خصائص هذه العشبة المخدرة، مما يجعلها أحد الهامة جدًا لدى الأشخاص الذين يصابون بألم الأسان.

وحتى تستطيع أن تحصل من هذه العشبة على أفضل النتائج عليك أن تقوم بفرك أوراقها أو جذورها ووضعها على الأسنان المصابة، حتى تعمل على تهدئة الألم.

هذا بالإضافة إلى أن هذه العشبة لها العديد من الاستخدامات الأخرى، فيمكنها أن تقوم بالقضاء على نزيف اللثة، كما يمكنها أن تساعد على التئام الجروح بشكل سريع.

أوراق النعناع

استطاع النعناع أن يثبت أنه قادر على علاج آلام الأسنان، سواء كنت تستخدم أوراقه الطازجة، أو تستخدم زيت النعناع.

فكل ما عليك فعله هو القيام بغمس قطعة من القطن في الزيت أو في أوراق النعناع المطحونة ووضعها من فوق السن المصاب، ويمكنك أن تقوم بمضغ ورقتان من النعناع الطازج ووضعهم فوق السن المصاب لتحصل على أفضل النتائج خلال وقت سريع.

البابونج

أن البابونج أيضًا يعتبر أفضل علاج لالم الاسنان، فيمكنها أن تقوم بتخفيف الآلام الناتجة عن التورم أو نزيف اللثة، كما أنه يستطيع أن يقوم بمكافحة الجراثيم الموجودة بالفم، وقد يرجع هذا إلى خصائصه العديدة كمضاد للالتهاب، وأيضًا مضاد للبكتريا.

فعليك أن تقوم بإضافة الماء الدافئ إلى كيس من شاي البابونج، ثم عليك أن تقوم بإضافة له الليمون والفانيليا، واستخدم هذا المزيج في المضمضة، ومن ثم عليك أن تقوم ببثقه.

الثوم

من المعروف عن الثوم أنه يمتلك خصائص المضادات الحيوية وأيضًا خصائص المطهرات التي يمكنها أن تقوم بالمساعدة في علاج ألم الأسنان، وأيضًا التهاب اللثة.

ويمكن أن تقوم بتقطيع الثوم إلى شرائح رقيقة، ومن ثم قم بسحقها ومزجها بالقليل من الملح الخشن، ثم عليك أن تقوم بوضعها بالمنطقة المصابة، فيمكنها أن تقوم بتخفيف آلام الأسنان خلال وقت سريع.

القرنفل

قد يرجع قدرة القرنفل على تخفيف ألام الأسنان لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب والبكتريا، فيمكنك أن تقوم بتقطيع القرنفل إلى فصوص صغيرة، ثم قم بإضافة لها زيت الزيتون أو أي زيت نباتي، ثم عليك أن تضعها فوق السن المصاب باستخدام قطعة من القطن.

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