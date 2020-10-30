افضل غسول للبشرة الجافة

يمتلك البعض بشرة وجه من النوع الجاف الذي يحتاج إلى عناية خاصة من خلال تطبيق افضل غسول للبشرة الجافة مصنوع من مكونات طبيعية من اجل ترطيب البشرة والحفاظ عليها من الإصابة بالالتهابات.

ما هي البشرة الجافة

اعطى موقع المواطن شرح مبسط للبشرة الجافة والتي تتأثر بشكل كبير بعوامل المناخ التي تتمثل في شدة الرياح أو البرد القاسي وإذا أهمل الشخص ترطيب بشرته الجافة فقد يتعرض إلى اصابة الجلد بالتشقق والتقشير.

شرح مبسط للبشرة الجافة والتي تتأثر بشكل كبير بعوامل المناخ التي تتمثل في شدة الرياح أو البرد القاسي وإذا أهمل الشخص ترطيب بشرته الجافة فقد يتعرض إلى اصابة الجلد بالتشقق والتقشير. لذلك يجب على الشخص أن يتناول كمية وفيرة من الماء وتبتعد السيدات عن مستحضرات التجميل والغسول الغير متوافق مع نوع البشرة الجافة .

كما أن يجب الانتباه إلى الأمراض التي تصيب المعدة وتتسبب في الإصابة بالإسهال المزمن الذي يتسبب في جفاف الجسم والبشرة.

لابد من استخدام وتطبيق افضل غسول للبشرة الجافة مصنوع بشكل طبيعي لأن غالبًا تتحسس البشرة الجافة من أي مستحضرات كيميائية.

وصفة زيت الزيتون مع العسل

يمكن صناعة افضل غسول للبشرة الجافة من خلال مزج ملعقتين من زيت الزيتون مع أربع ملاعق من السكر البني وملعقة واحدة من عسل النحل الأبيض مع داون التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

من خلال مزج ملعقتين من زيت الزيتون مع أربع ملاعق من السكر البني وملعقة واحدة من عسل النحل الأبيض مع داون التقليب حتى تمتزج جميع المكونات. ثم يتم وضغها عل البشرة الجافة ونبدأ في تدليك البشرة في شكل دائري بدون استخدام العنف لمدة خمس دقائق.

ثم تنظف البشرة من بقايا السكر والعسل وزيت الزيتون بالماء الفاتر ويوضع كريم مرطب يتماشى مع نوع البشرة.

من الممكن الأستغناء عن السكر والعسل ونقوم بوضع طبقة رقيقة من زيت الزيتون قبل أن يوضع الكريم المرطب على البشرة الجافة.

أو يستخدام زيت الزيتون من أجل تدليك اليدين والوجه والساقين قبل الاستحمام بحوالي ثلاثين دقيقة ثم تنظيف البشرة من الزيت اثناء الاستحمام وتطبيق المرطب.

وصفة الحليب

إن من يمتلك بشرة جافة ويبحث عن افضل غسول للبشرة الجافة فعليه باستخدام كريم الحليب بسبب احتوائه بشكل كبير على اللاكتيك والتي يلعب دور كبير وفعال في معادلة حموضة البشرة لذلك يجب على السيدة أن تطبقه كالآتي:

احضار كمية مناسبة من الحليب بمثابة ملعقة وعصير نصف ليمونه وملعقتين من كريمة الحليب ويتم الخلط بشكل جيد.

ثم يطبق على البشرة الجافة ويترك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم يتم التوجه للاستحمام.

يجب الاستمرار على هذه الوصفة مرة كل يوم.

طريقة استخدام الحليب لتهدئة البشرة

بفضل مضادات الالتهابات التي توجد في الحليب فالجميع يستخدمه كغسول للبشرة الجافة من أجل تقشير الجلد المتراكم والميت الذي يوجد على البشرة ويتسبب في التهابها حيث يتم الآتي:

يفضل غمس قطعة من الشاش القطني في حليب بارد ثم نبدأ في وضع تلك الشاش على البشرة الجافة لمدة سبع دقائق.

ثم يتم تنظيف البشرة من الحلسب بالماء الفاتر ويفضل المداومة على هذه الطريقة بشكل يومي.

كما يمكن تقليب ماء ورد مع الحليب البارد وتطبيقه علىالبشرة مع التدليك اللطيف على البشرة لمدة عشرة دقائق ثم تنظفالبشرة بالماء البارد ويفضل القيام بهذه الطريقة مرة بالصباح ومرة المساء.

زيت جوز الهند

عندما يتم اختيار لتطبيقه على البشرة الجافة فيكون بسبب فوزه بالمركز الأول في قائمة افضل غسول للبشرة الجافة لما له من خصائص فعالة في الحفاظ على خلايا البشرة وتجديدها ومنع تشققها وتقشرها بفعل ما يحتويه من احماض دهنية لذلك يجب اتباع الآتي:

يجب احضار قطرات من زيت جوز الهند ثم القيام بتدفئتها قبل تطبيقها على البشرة في فترة الليل وخاصة قبل النوم.

ثم تبقى على البشرة لفترة الليل ثم تنظيف البشرة في الصباح وفور الاستيقاظ من بقايا الزيت.

يمكن استبدال تدفئه الزيت منعًا من عدم التحكم في درجة الحرارة وإصابة الجلد بالحروق بأن يتم وضعه على البشرة فور الاستحمام بماء دافئ لأن المسام تكون متفتحه وتستطيع أن تمتص الزيت بشكل أكبر.

الجليسرين

الحل الأمثل خاصة في فصل الشتاء لأنه يساعد على عدم فقدان الجلد للماء فعل تعرضه للهواء البارد مما يجعل الجلد دائم الترطيب لذلك يجب تطبيقه بنفس الطريقة التالية:

يمكن تقليب الجلسرين مع ماء الورد ثم يوضع على الجلد والبشرة في الصباح والمساء ويمكن وضعه على الجلد بعد القايم بالاستحمام بماء دافئ.

ومن الممكن وضع مائتي وخمسون ملي من الجلسرين على ملعقتين من عصير ليمون ومزجهم بشكل جيد واستخدامهم كغسول ومرطب للبشرة الجافة قبل النوم.

وصفة الأفوكادو

ثمرة الأفوكادو يتم استخدامها في مستحضرات التجميل الطبيعية لأنها لها القدرة على تجديد التالف من الخلايا بفعل غناها بفيتامين a المهم للبشرة والحفاظ على ترطيبها لذلك يجب استخدامها للبشرة الجافة وصناعة افضل غسول للبشرة الجافة:

يتم إحضار ثمرة افوكادو والتخلص من قشورها ثم يتم فرمها للحصول على قوام لين سميك يتم تطبيقها على الأماكن المتضررة من البشرة الجافة.

ثم تبقى هذه الوصفة على البشرة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتنظيفها بالماء الفاتر.

كيفية الاهتمام بالبشرة الجافة

إذا كان الشخص يمتلك بشرة جافة فعليه أن يقوم بتجفيفها بشكل جيد ولطيف بعد الاستحمام لأن الماء الساخن والصابون يعملون على جفاف البشرة بفعل التخلص من الزيت الطبيعي المرطب لها.

اتباع حمية غذائية صحية تمد البشر بعناصر الترطب مثل أوميغا 3 مثل التي توجد في الفواكه والخضراوات والمكسرات.

تجنب الخروج في طقس شديد البرودة او الحرارة كما يجب تغطية الجلد بطبقة من الكريمات الواقية أو ارتداء ملابس ذات اكمام منعًا من التعرض للأشعة الشمس وقت الظهيرة إذا لزم الأمر للخروج.

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