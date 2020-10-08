افضل مرطب للوجه المختلط

يعد من افضل مرطب للوجه المختلط والذي له أهمية كبيرة في أنه يحافظ على ما بالوجه من رطوبة ونضارة ويمنع حالات الجفاف الشديدة ونمو الطفيليات على الوجه مما يعطي الوجه بريقًا ولمعانًا.

ما أهمية افضل مرطب للوجه المختلط

من خلال موقع المواطن الذي يوضح الأهمية التي يقوم بها مرطب للوجه المختلط في عنايته بالبشرة وذلك كما يلي:

يحافظ على ماء الوجه وامتلاء الخلايا بالماء وهذا يقلل من ظهور حالات التجعد على الوجه ويجعل الخلايا في حالة نشاط وحيوية وشباب.

ينشط الدورة الدموية في الوجه وبالتالي هذا يساعد وبشكل كبير على توصيل الدماء للخلايا وهذا بدوره يقوم يعمل على الحفاظ على الشعور بالدفء وبخاصة في فترات الشتاء.

يحمي البشرة من الآثار الضارة لأشعة الشمس الحارقة وبخاصة في فترات الصيف وهذا نتيجة أنه يجعل الخلايا مليئة بالمياه والحيوية.

يمنع من ظهور حالات الإرهاق التي تظهر على البشرة وبخاصة تحت العين وأيضًا يقلل من ظهور وانتشار حب الشباب في الوجه.

كيف يمكن الحفاظ على البشرة من خلال استخدام افضل مرطب للوجه المختلط

من أجل أن تتمكني من أن تحافظي على بشرتك بحيوية ونشاط بجانب استخدامك ل مرطب للوجه المختلط فيجب أن تتبعي الآتي:

أن تقومي بتناول كميات كبيرة من المياه خلال فترات النهار وهذا يجعل الخلايا في حالة امتلاء ونشاط.

الحفاظ على قوة ورشاقة الجسم من خلال المداومة على أداء التمارين الرياضية الهامة كل يوم وبشكل مستمر وهذا من أجل الحفاظ على قوة الجسم ونشاطه حيث أن الرياضة تساعد على توصيل الدماء لأدق الخلايا بالجسم وهذا ينشطها ويحافظ على شبابها.

المحافظة والمداومة على تناول الخضروات والفواكه والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة والأملاح المعدنية وعناصر غذائية أكثر أهمية وهذا يساعد على إمدا الخلايا بما تحتاجه من غذاء.

استخدام الكريمات المرطبة التي تناسب نوع البشرة حيث أن هناك عدة أنواع من البشرة وهي البشرة الجافة والبشرة الدهنية والبشرة الوسط بينهم وكل نوع من تلك الأنواع له كريم مناسب خاص به.

يجب أن لا تقومي باستخدام المواد الصابونية العادية في غسيل وشطف البشرة لأنها تحتوي على مواد صابونية كاوية تتسبب في جفاف البشرة وتهتك الجدر الخلوية وقد تسبب للخلايا الدخول في الشيخوخة المبكرة وظهور علامات التشقق عليها.

ما هو افضل مرطب للوجه المختلط

عدد أنواع كريمات مرطب للوجه المختلط ومن تلك الأنواع ما يلي:

أنواع كريمات الترطيب والتي عندما توضع على البشرة فإنها تسبب تكوين طبقة خفيفة جدًا وتكون تلك الطبقة عازلة بين الجلد والسطح الخارجي وهذا بدوره يعمل على المنع والحد من فقد الرطوبة من الجلد.

نوع أخر من الكريمات المستخدمة في الترطيب يقوم بالعمل في الأساس على حبس الرطوبة التي في خلايا الجلد بالطبقة الخارجية وتلك الكريمات من المواد المرطبة محتواها الرئيسي يوجد به مادة الجلسرين.

نوع أخر من الكريمات يعمل في الأساس على أنه يقوم بتقليل كمية الماء التي يتم فقدها من الجلد وذلك من خلال قدرته على أنه يلين مادة القرنية والتي هي من المكونات الأساسية في الجلد ومن تلك الكريمات التي في محتواها كمية كبيرة من اليوريا.

كيفية يمكن اختيار الكريم المرطب المناسب

المعيار الذي يمكن من خلاله أن يتم اختيار الكريم المطب الموافق لنوع البشرة هو ما يلي:

في حال لو كانت البشرة من النوع الجاف والذي ينقصه الرطوبة ويتأثر سريعًا بالعوامل الجوية وفي تلك الحالة فإن تلك الأنواع من البشرة يجب أن يتم استخدام لها كريم مرطب ذات طابع دهني ومن مادة ثقيلة القوام وأفضل مثال على ذلك هو استخدام مادة الفازلين.

بينما في البشرة العادية يتم استخدام كريم وسط وخفيف وهذا يتناسب مع طبيعة تلك البشرة وحالتها.

بينما البشرة الدهنية يجب أن يتم استخدام مادة مرطبة تكون على شكل سائل خفيف وليس مادة دهنية ثقيلة.

ما يجب فعله للحفاظ على البشرة

توجد بعض النصائح الهامة والتي يجب الاهتمام بها من أجل الحفاظ على البشرة وبقائها في حالة نضرة ومن ذلك ما يلي:

العمل الدائم والمستمر على غسيل الوجه بالماء والصابون الطبي مرة أو مرتين يوميًا وبعد كل مرة يجب العمل على تجفيف الوجه بمنشفة ببطء.

العمل على استخدام المناديل المبللة من أجل ترطيب البشرة وتنعيمها وإمدادها بالسائل خلال فترات النهار والبعد عن المناديل الجافة التي قد تتسبب في التهابات للبشرة.

ما هي أفضل أنواع الكريمات المرطبة

تتعدد أنواع الكريمات والتي تتوافق مع أنواع متنوعة من البشرة ومنها ما يلي:

كريم أفين مرطب avene clean-ac وذلك الكريم مشهور جدًا وأثبت كفاءة عالية وهو مناسب في الأساس للبشرة ذات الطبيعة الدهنية كما أنه يحد من انتشار حب الشباب وأيضًا تركيبته تحتوي على العديد من المواد المغذية للبشرة.

كريم مرطب فيشي نورماديرم هو من الكريمات التي تعطي البشرة مدة أطول في الترطيب وهذا نظرًا لأن محتواه عالي وبشكل كبير من المواد مثل حمض السليسيليك والذي له دور في الحفاظ على حيوية الخلايا.

كريم مرطب نيتروجينا جل وهو مناسب أيضًا للبشرة الدهنية ويتميز بسرعة وسهولة امتصاصه من قبل البشرة ويحتوي على الكثير من أحماض الهيالورونيك والذي يقلل حجم الإجهاد على البشرة.

كريم مرطب لاروش ايفاكلار اتش وهو أحد المواد المرطبة الغنية بفيتامين ب وهو أيضًا مناسب للبشرة الدهنية والعادية وهو كالسائل الغير لزج والمنعش للبشرة.

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