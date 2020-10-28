اكتشاف علاج لـ تسمم الحمل بمشاركة جامعة سعودية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اكتشف فريق بحثي علاجًا محتملًا لمرحلة ما قبل تسمم الحمل، وهي حالة تتسبب في وفاة ملايين الأجنة سنويًا ويمكن أن تؤدي إلى وفاة الأمهات.

وقال العلماء إنهم عزلوا السبب وراء تسمم الحمل وصمموا عقارًا لمكافحته، كما طوروا اختبارًا تشخيصيًا لتحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة به لمعالجتهن مبكرًا.

ويأتي ذلك الابتكار بمشاركة جامعة الملك عبد العزيز وجامعة ميلانو وجامعة تورنتو وجامعة ساوثهامبتون وجامعة برمنغهام، ويمثل ذلك التعاون خطوة كبيرة للأمام نحو طرح العلاج في السوق.

ولا يزال البحث حتى الآن على الفئران وستكون الخطوة التالية هي إجراء التجارب على النساء.

وقال البروفيسور آصف أحمد: نحن قريبون من أن نشهد لحظة تاريخية بعد سنوات من العمل، مضيفًا: يجب أن يكون الحمل وقتًا ممتعًا ولكن في بعض الأحيان يكون محفوفًا بالمخاطر، ويعمل هذا الابتكار على تصنيع علاج آمن وسهل الوصول وفعال ضد تسمم الحمل.

ما هو تسمم الحمل؟

هو اضطراب في ارتفاع ضغط الدم يظهر عادة في منتصف فترة الحمل، ويتسبب ذلك في وفاة الجنين، ويشكل خطرًا على حياة الأم حيث يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لبعض الأمهات.

وإذا أُصيبت الأم في مرحلة متاخرة من الحمل ونجا الجنين، فإنه معرض لخطر المشاكل الصحية أثناء نموه ويشمل ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وصعوبات التعلم ومشاكل التنفس.

كما يمكن أن يتسبب تسمم الحمل في عواقب صحية طويلة الأمد على الأمهات مثل أمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والخرف.

وقال البروفيسور أحمد المشارك في الدراسة التي تُشرت في المجلة المرموقة Redox Biology: لا توجد أدوية للوقاية منه أو علاجه والتكلفة السنوية العالمية لتسمم الحمل تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي.

وأكد البروفيسور الذي عمل على ابتكار علاج لتسمم لحمل لأكثر من 20 عامًا على أنهم يعملون بلا كلل لتوفير الدواء في الأسواق في غضون خمس سنوات بمستوى الدعم المناسب.

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