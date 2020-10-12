الآسيوي عن حسين عبدالغني: معه كان العمر مجرد رقم

المواطن - مروة نبيل

وجه حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى نجم النادي الأهلي حسين عبدالغني بعد الأنباء التي انتشرت عن اعتزاله لعب كرة القدم.

الآسيوي يودع حسين عبدالغني:

ونشر حساب البطولة الرسمي باللغة العربية صورة النجم الأهلاوي، وعلق عليها قائلًا: “معه كان العمر مجرد رقم.. نودّع أكبر لاعب شارك في تاريخ دوري أبطال آسيا!.. الأسطورة حسين عبدالغني“.

وشارك حسين عبدالغني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وقدم مستوى جيدًا خلال الدقائق التي لعب فيها حتى خروج الراقي من الدور ربع النهائي أمام النصر.

مدرب الأهلي يستبعد اللاعب:

وأكدت تقارير أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، طلب من المدرب فلادان استبعاد عبدالغني من حساباته؛ كون مجلس الإدارة لن يُجدد له عقده قبل انطلاق الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب عبدالغني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من نادي أُحد، وقدم مستويات جيدة مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم وصوله لسن الـ43، وترددت أنباء عن رغبته في الاعتزال رسميًّا مؤخرًا.

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