الأمن البيئي : 50 ألف ريال عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات

المواطن - الرياض

حذرت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي من إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة بيئية تستوجب العقوبة.

وقالت قوات الأمن البيئي إن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء النباتي تتراوح ما بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

وقالت إنه من بين الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار ما يلي:

استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي.

عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار.

ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح.

إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

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