الأندية ترفض مقترح النصر لقائمة الـ35 لاعبًا

المواطن - مروة نبيل

اقترحت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت زيادة العدد في قائمة الفرق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، إلا أن الأندية رفضت هذا المقترح.

مقترح النصر مرفوض

ورفضت معظم الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقترح الذي تقدم به النصر ودعمه فيه الوحدة وأبها، برفع قائمة الفرق إلى 35 لاعبًا بدلًا من 30، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وكان الهلال والشباب في مقدمة الأندية التي رفضت هذا المقترح، ليطرحه ياسر المسحل للنقاش، قبل أن يلجأ إلى التصويت لحسم الأمر، لترجح كفة الأصوات الرافضة، لتجنب التكديس في القوائم، ولكونه لا يخدم الجميع، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وطالبت الأندية التي فازت بالتصويت بضرورة الإبقاء على قائمة الـ30 لاعبًا، مع فتح المجال للاستعانة بلاعبين من الشباب، أو الأولمبي دون شرط أن يكون اللاعب محترفًا، وهو ما اعتمده اتحاد كرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

انطلاق الدوري 17 أكتوبر

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين يوم 17 من أكتوبر الجاري بمباراة الشباب ضد أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد، على أن تنتهي منافسات الدور الأول يومي 23 و24 من شهر يناير المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيشهد الموسم الجديد الإبقاء على التبديلات الخمسة خلال الفترة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” بسبب جائحة كورونا.

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