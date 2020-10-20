الأندية تُعاني ووزارة الرياضة تُراقب

المواطن - مروة نبيل

علق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، على إعلان وزارة الرياضة توجيه فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية إنذارًا رسميًّا لخمسة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدين أن الأندية الكبرى أصبحت تُعاني.

وزارة الرياضة تنذر الأندية:

وأشارت وزارة الرياضة، في بيان رسمي، إلى أن هذا الإنذار جاء على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية المقرات تلك الأندية ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية.

ولفتت إلى أن إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية تلقت إنذارات رسمية بسبب عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأندية الكبرى تُعاني:

وتحدث طلال آل الشيخ قائلًا: “رئاسة الأندية أصبحت أصعب من قبل، الدعم الحكومي ليس (هبات) بل للعمل المؤسسي والنهوض بالأندية.. رقابة وزارة الرياضة واضحة”.

وقال حسين الشريف: “الأندية الكبيرة لديها خلل في التشغيل الإداري، ومع ذلك تعاني من الهدر المالي.. كيف يسعى النادي للتطوير والموظفين لا يداومون؟!”.

وتابع فيصل الجفن: “هذا واحد من أهم القرارات منذ بدء موضوع الحوكمة.. موضوع الرقابة ملف مهم بأهمية الحوكمة.. جاء اليوم الذي يكون العمل في الأندية بطريقة احترافية”.

وأضاف منيف الحربي: “العمل الاجتهادي السابق في الأندية مرحلة وانتهت.. يوجد توجه حقيقي إلى عمل منهجي احترافي يتواكب مع كافة الجهات الأخرى.. لابد أن تكون الأندية حريصة على أنها تسير في هذا التوجه”.

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