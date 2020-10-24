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الأهلي ضد الوداد .. المارد الأحمر يُكرر فوزه ويصعد للنهائي
في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020

الأهلي ضد الوداد .. المارد الأحمر يُكرر فوزه ويصعد للنهائي

2020/10/24
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي ضد الوداد .. المارد الأحمر يُكرر فوزه ويصعد للنهائي حسين الشحات في المباراة
المواطن - محمد سمعه
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1 الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الوداد:
2 أحداث الشوط الثاني:

انتهت مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي- منذ قليل- بفوز الأهلي المصري بثلاثية لهدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليصعد المارد الأحمر إلى الدور النهائي في البطولة الإفريقية.

الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الوداد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل المارد الأحمر أسفر عن الهدف الأول للاعب مروان محسن الذي سُجل في الدقيقة السابعة، بعد أن تم احتسابه من قبل الـVAR.

وواصل المارد الأحمر تألقه ونجح في إضافة الهدف الثاني عبر نجمه حسين الشحات بطريقة مهارية جميلة في الدقيقة السادسة والعشرين بعد مراوغته لأحد مدافعي الوداد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الوداد، بتقدم الأهلي المصري بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، استغل المارد الأحمر انهيار فريق الوداد ليسجل الهدف الثالث عبر المدافع ياسر إبراهيم بالدقيقة الستين بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات.

وقبل نهاية المباراة بثمانية دقائق، تمكن لاعب الوداد زهير المترجي من تقليص الفارق للفريق المغربي لتُصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لـ الأهلي المصري.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد الوداد، تأهل المارد الأحمر للدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا بمجموع المباراتين بخماسية مقابل هدف لصالح الأهلي المصري.

يذكر أن الأهلي المصري تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، حيث سيواجه الفائز من الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في الدور النهائي في السادس من نوفمبر المقبل.

الأهلي ضد الوداد
جانب من المباراة
الأهلي ضد الوداد
الشحات لحظة إحرازه الهدف الثاني لـ الأهلي

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