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الأهلي ضد طلائع الجيش .. المارد الأحمر يُنهي الدوري بثلاثية نظيفة
في ليلة التتويج بلقب الدوري رقم 42

الأهلي ضد طلائع الجيش .. المارد الأحمر يُنهي الدوري بثلاثية نظيفة

2020/10/31
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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الأهلي ضد طلائع الجيش .. المارد الأحمر يُنهي الدوري بثلاثية نظيفة لحظة إحراز وليد سليمان لهدفه
المواطن - محمد سمعه
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1 أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش:
2 مؤمن زكريا يحضر مباراة التتويج بلقب الدوري:

أنهى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، موسم 2019/ 2020 في بطولة الدوري المصري بالفوز في لقاء الأهلي ضد طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي الأهلي، حيث نجح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول عبر نجمه وليد سليمان بالثانية الـ45 مع بداية الشوط الأول.

وواصل المارد الأحمر ضغطه حيث نجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأنجولي جيرالدو بالدقيقة الثامنة عشرة.

ولم يهدأ لاعبو الأهلي، حيث نجحوا في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمود كهربا بعد تمريرة جيدة من اللاعب محمد فخري في الدقيقة السادسة والثلاثين.

مؤمن زكريا يحضر مباراة التتويج بلقب الدوري:

وشهدت المباراة، إهداء محمود كهربا هدفه للاعب مؤمن زكريا المُصاب بمرض نادر في أعصابه، وحضر إلى المباراة لتسليم لاعبي الأهلي درع الدوري بعد نهاية مباراة طلائع الجيش.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني من اللقاء لم تتغير النتيجة رغم سعي الأهلي إحراز الهدف الرابع، ولكن دون جدوى في ظل عدم التركيز في اللمسة النهائية.

وحرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على إشراك ناشئ الأهلي شادي رضوان الذي لعب لمدة 10 دقائق في لقاء طلائع الجيش.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة أصبح رصيد المارد الأحمر 89 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

الأهلي ضد طلائع الجيش
كهربا يُهدي هدفه للاعب مؤمن زكريا

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