‎الرئيسية
الرياضة
الأهلي لـ حسين عبدالغني: وداعًا يا أسطورة
بعد مسيرة امتدت لـ25 عامًا

الأهلي لـ حسين عبدالغني: وداعًا يا أسطورة

2020/10/16
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
76
0
طباعة
الأهلي لـ حسين عبدالغني: وداعًا يا أسطورة حسين عبدالغني
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الأهلي يودع حسين عبدالغني
1.1 حسين يعتزل رسميًا

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن اعتزال نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني بشكل رسمي، بعد مسيرة طويلة امتدت لـ25 عامًا.

 

الأهلي يودع حسين عبدالغني

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، مقطع فيديو أعلن من خلاله اعتزال نجمه رسميًا، وعلق قائلًا: “وانتهت قصة حسين.. وداعًا يا أسطورة”.

وظهر حسين عبدالغني في الفيديو وهو يُشاهد صورًا له وهو يلعب الكرة أثناء طفولته وفي فترة الشباب، قبل أن يذهب إلى غرفة تبديل الملابس ويأخذ القميص الخاص به ويودع اللاعبين، ويمنح شارة القيادة لحارس المرمى ياسر المسيليم.

ولعب عبدالغني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من نادي أُحد، وقدم مستويات جيدة مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم وصوله لسن الـ43، قبل أن يتخذ قراره بالاعتزال رسميًا.

 

حسين عبدالغني
الآسيوي يودع عبدالغني

حسين يعتزل رسميًا

وكشف حسين عبدالغني بالأمس اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا من خلال حديثه في برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع “تويتر”، قد ودع عبدالغني بعد أنباء اعتزاله، مؤكدًا أنه أثبت أن العمر مجرد رقم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


ذات صلة :
  • مرسوم ملكي بتعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
    •
  • الصحة: رصد 433 حالة كورونا جديدة وتعافي 468
    •
  • روسيا: لقاح أكسفورد يحول الناس إلى قرود !
    •
  • فاسكو دا جاما يستعير ليوناردو جيل حتى 2021
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :