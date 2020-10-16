الأهلي لـ حسين عبدالغني: وداعًا يا أسطورة

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن اعتزال نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني بشكل رسمي، بعد مسيرة طويلة امتدت لـ25 عامًا.

🎬 وانتـهـت قـصـة حسين .. وداعاً يا اسطورة#حسين_عبدالغني pic.twitter.com/0T2VGTtIFW — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 16, 2020

الأهلي يودع حسين عبدالغني

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، مقطع فيديو أعلن من خلاله اعتزال نجمه رسميًا، وعلق قائلًا: “وانتهت قصة حسين.. وداعًا يا أسطورة”.

وظهر حسين عبدالغني في الفيديو وهو يُشاهد صورًا له وهو يلعب الكرة أثناء طفولته وفي فترة الشباب، قبل أن يذهب إلى غرفة تبديل الملابس ويأخذ القميص الخاص به ويودع اللاعبين، ويمنح شارة القيادة لحارس المرمى ياسر المسيليم.

ولعب عبدالغني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من نادي أُحد، وقدم مستويات جيدة مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم وصوله لسن الـ43، قبل أن يتخذ قراره بالاعتزال رسميًا.

حسين يعتزل رسميًا

وكشف حسين عبدالغني بالأمس اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا من خلال حديثه في برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع “تويتر”، قد ودع عبدالغني بعد أنباء اعتزاله، مؤكدًا أنه أثبت أن العمر مجرد رقم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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