الأهلي يتخلى عن صفقة مهمة بعد بقاء عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

سيتخلى النادي الأهلي عن صفقة مهمة سعى للتعاقد معها، وذلك في حال كان السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول فضّل الرحيل عن الراقي.

ولكن مع تأكيد عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي في تصريحات تلفزيونية أن السومة باق مع الأهلي، لن يفكر الراقي في ضم اللاعب الفاردو بن نابوهان لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي.

الأهلي يُلبي طلب عمر السومة

ومما يعزز من بقاء السومة في الأهلي، هو إعلان مؤمنة عن تعاقد الفريق مع صفقات تلبية لطلب اللاعب السوري، الذي أبدى غضبه من ناحية الصفقات وليس من الناحية المالية.

وفي وقت سابق، كشف أحمد بامعوضة المدير التنفيذي السابق بـ الأهلي، تفاصيل صورته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اللاعب البرازيلي لوكاس ليما ظهير أيسر الراقي، وسط تعرضه لاتهامات بأنه يُحرض اللاعبين على الهروب من النادي في الظروف الحالية.

وجاءت هذه الاتهامات ردًا على رسالة الشكر التي أرسلها البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الراقي السابق إلى بامعوضة، وذلك بعد أن فسخ اللاعب البرازيلي عقده مع النادي وانضم إلى بيشكتاش التركي.

وكتب بامعوضة عبر حسابه في “تويتر” أمس الأحد قائلًا: “للتوضيح فقط تلقيت دعوة من اللاعب ليما لحضور حفل عيد ميلاده واعتذرت منه بسبب ظرف الوفاة، وكرر طلبه أكثر من مرة، أما بخصوص موضوع أن اللاعب يهرب أو أحرضه على الهروب، ليما باقٍ في عقده موسمين وأنا ابن الراقي، ومستحيل أضره”. وأضاف بامعوضة في تغريدته: ” أما بخصوص دي سوزا، بإذن الله بيكون في توضيح قريب جدًا للموضوع”. عمر السومة مُرشح لصفقة تبادلية مع النصر يذكر أن عمر السومة كان رُشح بقوة للانضمام إلى النصر، في صفقة تبادلية بعدما اقتراب البرازيلي بيتروس من الانضمام لـ الأهلي قادمًا من العالمي.

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