الأهلي يسعى لتسويق ماركو مارين

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الألماني ماركو مارين اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يسعى لبيع ماركو مارين

وتسعى إدارة الأهلي للتخلص من ماركو مارين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث عرضت اللاعب على عدد من الأندية المحلية والخارجية لعدم وجود شرط جزائي في عقده، الأمر الذي يستدعي موافقته في حال رغبتهم في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وأضافت مصادر لـ”الرياضية”: “الأهلاويون يعملون على تأمين لاعب بديل في خانة المحور الهجومي، في ظل وجود المغربي إدريس فتوحي في خانة صانع الألعاب، مع تحفظهم على التفريط بالألماني”.

واختتم المصدر ذاته تصريحاته قائلًا: “وفي حال لم يجدوا اللاعب المناسب الذي يوافق عليه الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق، خاصةً في ظل ضيق الوقت، وتبقي أسبوعين على نهاية فترة الانتقالات”.

وتعاقد النادي الأهلي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد ستار الصربي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

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