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الأهلي يُحدد موعد وصول فيجسا
للانتظام في تدريبات الفريق

الأهلي يُحدد موعد وصول فيجسا

2020/10/11
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يُحدد موعد وصول فيجسا ليوبومير فيجسا
المواطن - مروة نبيل
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1 فيجسا يصل جدة الثلاثاء:
1.1 الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه:

أعلن النادي الأهلي عن الموعد المحدد لوصول الصربي ليوبومير فيجسا، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

فيجسا يصل جدة الثلاثاء:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ليوبومير فيجسا سيصل إلى جدة عند الساعة 2:10 من صباح يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع اللاعب الصربي قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

اللاعب ليوبومير فيجسا ينضم إلى الأهلي
لاعب الأهلي الجديد

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه:

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.


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