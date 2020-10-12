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الاتحاد يتعاقد مع برونو هنريكي رسميًّا
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

الاتحاد يتعاقد مع برونو هنريكي رسميًّا

2020/10/12
الساعة 8:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يتعاقد مع برونو هنريكي رسميًّا هنريكي
المواطن - مروة نبيل
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1 برونو هنريكي اتحاديًّا رسميًّا:
1.1 الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه:

أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي برونو هنريكي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

 

برونو هنريكي اتحاديًّا رسميًّا:

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلال ضم برونو هنريكي، وأبدى اللاعب من خلاله عن سعادته بالانضمام إلى صفوف العميد.

وقال في الفيديو: “حيث أنتمي، كرة القدم تعني كل شيء.. كل طفل يحلم أن يكون لاعب كرة قدم، وحينما تصبح لاعب، سيكون لديك الكثير لتحافظ عليه، الإرث.. المجد.. الشغف والرغبة بالفوز دائمًا، هكذا اختار وجهتي القادمة، واليوم أنا هنا”.

البرازيلي برونو هنريكي
هنريكي

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه:

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي ورحيل البعض الآخر، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.


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