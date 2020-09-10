الحائلي: أعتذر لجماهير الاتحاد ونعدهم بالتصحيح

المواطن - مروة نبيل

اعتذر رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي للجماهير بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الحائلي يعتذر لجماهير الاتحاد

وقال أنمار الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله موسم طويل وصعب جدًا أقدم اعتذاري للجماهير الاتحادية على الإخفاق ونعدهم بالتصحيح”.

وتابع: “كل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارتي الكرام والجهاز الفني والإداري وأخواني اللاعبين على تضحياتهم وتحملهم الضغوطات حامد البلوي كلمة شكرًا لا توفيك حقك فقد قبلت المهمة في ظروف صعبة وكنت أهلًا لها”.

العميد يفلت من الهبوط

وكان يُكافح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أنه فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.







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