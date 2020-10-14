الاتحاد يسعى لضم بديل ويلفريد بوني

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لضم بديل للإيفواري ويلفريد بوني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

بديل ويلفريد بوني

وينتظر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي من الإدارة حسم ملف ويلفريد بوني سريعًا، خاصة أنه أصبح خارج حساباته في الموسم الجديد، في ظل عدم مشاركته خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق الأول.

وتطمح إدارة نادي الاتحاد لغلق هذا الملف خلال الأيام المقبلة، سواء عن طريق التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، أو استعادة نجم الرأس الأخضر المعار، غاري رودريغيز، وذلك وفقًا لمصادر “الرياضية”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية وجود انقسام داخل الاتحاد بشأن استمرار ويلفريد بوني، حيث ترى الغالبية العظمى في الإدارة أن وجوده مهم؛ خاصة أنه بدأ يتأقلم مع الفريق في نهاية الموسم الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انطلاقة أفضل في الموسم الجديد

وحرصت الإدارة على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي أو رحيل بعض اللاعبين، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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