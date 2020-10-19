الاتحاد يعلن موعد مباراتيه مع الشباب بـ البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الاتحاد منذ قليل عن موعد مباراتيه في دور نصف النهائي في بطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” ضد نادي الشباب.

موعد مباراتي الاتحاد ضد الشباب

وذكر الحساب الرسمي للعميد عبر “تويتر” أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستُقام يوم 2 ديسمبر في الرياض في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 4 يناير في جدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهتي الشباب والعميد، سيواجه الفائز من مباراتي الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في الدور النهائي.

دا كوستا يقترب من العميد

في سياق آخر، تردد في الفترة الأخيرة، أنباء عن اقتراب المدافع المغربي مروان دا كوستا من العودة لصفوف الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، وذلك بعد أن فسخ عقده في الأشهر الماضية، بسبب التأخر في إعطائه مستحقاته المالية.

وحول هذا الأمر علّق الناقد الرياضي والإعلامي هتان النجار عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بأنه يرفض عودة دا كوستا للعميد حتى ولو كان الفريق يحتاجه، مضيفًا أن الاتحاد أكبر من أي لاعب.

وأشار النجار أن عودة دا كوستا سيكون فيها استرخاص للعميد.

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