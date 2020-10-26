‎الرئيسية
الرياضة
الاتحاد يفقد بريجوفيتش 14 يومًا
بعد تعرضه للإصابة

الاتحاد يفقد بريجوفيتش 14 يومًا

2020/10/26
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
110
0
طباعة
الاتحاد يفقد بريجوفيتش 14 يومًا بريجوفيتش
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 بريجوفيتش يغيب لمدة أسبوعين:
1.1 الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

كشف نادي الاتحاد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، ومدة غيابه عن الملاعب.

بريجوفيتش يغيب لمدة أسبوعين:

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بريجوفيتش خضع لفحوصات طبية، وأظهرت تعرضه لإصابة عضلية؛ وسيحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

وسيغيب المهاجم الصربي عن مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الأهلي والتعاون ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكسندر بريجوفيتش
بريجوفيتش

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية ضد الفتح بهدفين لكل منهما.

وتأمل جماهير العميد في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، والظهور بشكل مميز، بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ذات صلة :
  • ضبط 60 بدلة عسكرية في محل خياطة مخالف في الرياض
    •
  • تدمير وتجاهل ومتاجرة عقدة أردوغان والتراث الإنساني!
    •
  • عبدالعزيز السويلم لـ”المواطن”: الملكيه الفكرية محرك أساسي للاقتصاد
    •
  • وزير الصحة يحذر من الرجوع لمرحلة الخطر: رصدنا تساهلًا وتقصيرًا في لبس الكمامة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :