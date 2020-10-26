الاتحاد يفقد بريجوفيتش 14 يومًا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتحاد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، ومدة غيابه عن الملاعب.

بريجوفيتش يغيب لمدة أسبوعين:

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بريجوفيتش خضع لفحوصات طبية، وأظهرت تعرضه لإصابة عضلية؛ وسيحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

وسيغيب المهاجم الصربي عن مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الأهلي والتعاون ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية ضد الفتح بهدفين لكل منهما.

وتأمل جماهير العميد في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، والظهور بشكل مميز، بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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