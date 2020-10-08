الاتحاد يقترب من حسم صفقة إدينلسون

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي الاتحاد من حسم صفقة البرازيلي إدينلسون نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترناسيونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يقترب من ضم إدينلسون

وأكدت تقارير صحافية، أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في انتقال إدينلسون إلى الاتحاد، بعد فترة من الشد والجذب بين الطرفين طوال الأيام الماضية، حيث يُعد من العناصر الأساسية في فريقه، فيما يضغط مدرب العميد فابيو كاريلي لضمه.

وأضافت صحيفة GZH البرازيلية: “مباراة فريق إنترناسيونالي ونظيره براجانتينو المقررة اليوم الخميس ضمن الدوري البرازيلي، قد تكون الأخيرة للاعب الوسط ادينلسون مع فريقه”.

وتابعت الصحيفة البرازيلية: “مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، كثفوا محاولاتهم في الأيام الأخيرة مع اللاعب، وأنهوا معه الاتفاق على كل التفاصيل، ويتبقى موافقة إدارة ناديه”.

وواصلت الصحيفة البرازيلية: “رغم أن خروج إدينلسون سيكون تضحية كبيرة، لكن الظروف المالية التي يعاني منها إنترناسيونالي، ستجبر مسؤوليه في النهاية على قبول عرض اتحاد جدة”.

وتسعى إدارة العميد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

العميد يفلت من الهبوط:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

شارك الخبر