الاتحاد ينجو من الخسارة بتعادل مثير ضد الفتح

المواطن - محمد سمعه

نجا الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من الخسارة الثانية على التوالي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بتعادل مثير مع الفتح بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية.

الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي العميد، الذين قاتلوا لإحراز الهدف الأول حتى تمكن البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الثالثة والأربعين، وذلك بواسطة ضربة رأسية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدف دون رد.

الشوط الثاني من اللقاء:

وفي الشوط الثاني من المباراة، تراجع أداء نادي الاتحاد، مما أعطى الفتح الفرصة لإحراز الهدف الأول عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين.

وسجل الفتح هدفًا في الدقيقة الـ57 لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع إلى تقنية VAR.

ولم يستسلم الفتح، حيث أضاف الهدف الثاني عبر اللاعب علي الزقعان بالدقيقة الرابعة والستين.

وفي ظل اعتقاد الجميع، أن المباراة في طريقها لخسارة الاتحاد للجولة الثانية على التوالي، سجل الوافد الجديد برونو هنريكي الهدف الثاني للعميد، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/ 2.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد الفتح 4 نقاط بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين.

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