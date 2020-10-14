الاتفاق يخسر خدمات محمد الكويكبي 3 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتفاق تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي، ليتأكد غيابه عن المباريات الافتتاحية في الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يخسر الكويكبي :

وأشار النادي إلى أن محمد الكويكبي تعرض لإصابة في عضلة السمانة، وأثبتت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق من الدرجة الثانية يحتاج على إثرها إلى برنامج تأهيلي يمتد إلى 3 أسابيع.

ولفت نادي الاتفاق عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن محمد الكويكبي سيخضع بعد ذلك إلى فحوصات طبية للتأكد من مدى شفائه قبل البدء في البرنامج اللياقي، تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

وتأكد غياب محمد الكويكبي عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد والعين ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد.

الأعضاء الذهبيون يدعمون الفريق :

ومن جهة ثانية، عقد كبار الداعمين من أعضاء النادي الذهبيين اجتماعًا برئاسة عبدالرحمن الراشد وحضور عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم عمر باخشوين وعضو مجلس الإدارة إياد البقشي.

وضم الاجتماع المدير الفني خالد العطوي ومدير الفريق الأول لكرة القدم فايز السبيعي، وتم خلاله مناقشة أبرز الملفات المتعلقة بالبيت الاتفاقي والاطلاع على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل ودعم مسيرته.

وزار الأعضاء الذهبيون عبدالرحمن الراشد وعبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد نهاية المران، حيث التقوا فيها باللاعبين مشيدين بعطائهم وبما يقدمونه للفريق.

وأشاد الراشد خلاله كلمته بمستويات فارس الدهناء في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي مثنيًا على قيادة العطوي، مؤكدًا بأنه أثبت بأن لديه الكثير لاستكمال مشروع بناء الاتفاق والتي ظهرت ملامحه في الفترة الأخيرة بشكل واضح.

وقال: “بداية موسم خير أتمناه لكم، وبإذن الله نتوجه بمركز متقدم.. أثلجتم صدورنا بأدائكم المتصاعد وفخورين بكم، وبالعمل المنظم الذي يقوده المدرب الوطني خالد العطوي ونتمنى لكم التوفيق”.

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