العطوي يركز على اللياقة والتكتيك في مران الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

استأنف الاتفاق، بقيادة مدربه خالد العطوي، تدريباته، اليوم الأحد، على فترتين صباحية ومسائية؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

الاتفاق يواصل الاستعداد:

وأُقيمت تدريبات الاتفاق الصباحية في أحد الأندية الصحية في الدمام، وخاض خلالها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم عبر مجموعتين تمرينًا من أجل تقوية العضلات.

وتركز تدريب الفترة المسائية والذي أُقيم على ملعب عبدالله الدبل بالنادي على الجانب الفني، حيث بدأ المران بالإحماء والدوران حول الملعب، وأداء التمارين اللياقية.

وقسم العطوي اللاعبين بعد ذلك إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية ومنها تدريب الوصول والإنهاء على المرمى بثلاث لمسات، وتدريب الاستحواذ والتحرك بدون كرة، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية على كامل الملعب.

واختتم العطوي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بتنفيذ عدد من لاعبي الوسط والهجوم تدريب الكرات الثابتة والمتحركة والتسديد على حراس المرمى.

فارس الدهناء في الدوري:

وحقق فارس الدهناء انتصارات متتالية، قبل أن يخسر آخر مباراتين أمام ضمك والنصر بنتيجة 2/ 0 و3/ 2 على التوالي، ليختتم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

ومن المقرر أن يبدأ فارس الدهناء مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويطمح للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

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