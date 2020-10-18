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الاتفاق يقلب الطاولة على الاتحاد ويفوز بثنائية
شهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء

الاتفاق يقلب الطاولة على الاتحاد ويفوز بثنائية

2020/10/18
الساعة 10:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق يقلب الطاولة على الاتحاد ويفوز بثنائية جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
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1 الاتحاد ضد الاتفاق:
1.1 المولد يتقدم وكيش يرد بثنائية:

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بخسارة العميد بنتيجة 2/ 1.

الاتحاد ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الاتفاق التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الشوط الأول استحواذًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بفضل الثنائي سوزا وفيليب كيش، وحاول لاعبو الاتحاد فض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم تنجح محاولاتهم، ويُمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد والاتفاق
جانب من المباراة

المولد يتقدم وكيش يرد بثنائية:

ونجح النجم فهد المولد في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 59، حيث هز شباك فريق الاتفاق من ركلة جزاء، ليتجه إلى مقاعد البدلاء للاحتفال؛ ويرفع قميص يحمل اسم “أميرة”، ويُمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحصل الاتفاق على ركلة جزاء في الدقيقة 80، سددها فيليب كيش بنجاح، ليضغط الفريقان في الدقائق المتبقية لتسجيل هدف جديد، ونجح فارس الدهناء في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كيش من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 87.

وحاول لاعبو العميد تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بهزيمة العميد بثنائية في بداية مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فهد المولد
المولد

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