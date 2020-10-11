الاتفاق يُعير الدحيم إلى الخليج

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن موافقته رسميًّا على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فريد الدحيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق يوافق على إعارة الدحيم:

وأشار النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأحد، إلى موافقة مجلس الإدارة على إعارة الدحيم إلى صفوف الخليج لمدة موسم رياضي واحد، متمنيًا التوفيق للاعب.

وكانت إدارة نادي الاتفاق قد تعاقدت مع الدحيم صاحب الـ21 عامًا، في يناير عام 2019 بعقد يمتد لـ5 أعوام، وأعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب.

فارس الدهناء يواصل الاستعداد:

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة وإعارة بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

وأنهى فارس الدهناء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم في المركز الثامن من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 مواجهات، وخسر 14 لقاء.

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