الاماكن السياحية في بالي

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هي الاماكن السياحية في بالي حيث تعد بالي من ضمن مقاطعات دولة إندونيسيا، كما أنها واجهة سياحية دولية ويوجد بها الكثير من المعالم السياحية، ويطلق عليها اسم أرض الآلهة.

شاطئ جيمباران

يعد شاطئ جيمباران من أفضل الاماكن السياحية في بالي، كما أنه يقع جنوب المطار مباشرة وقررت قرية جيمباران تعتبر هي الرقبة الضيقة لجزيرة بالي.

ويواجه شاطئ جيمباران خليج جيمباران الذي يوجد عليه الكثير من المنتجعات الفاخرة، كما يواجه الشاطئ محمية توجد في ميناء بينوا.

شاطئ جيمباران يتميز بأن رماله ناعمة جدًا وبيضاء ومياهه صافية، كما أنه رائع جدًا وتنتشر الكثير من المطاعم على طول هذا الشاطئ والتي تقوم بتقديم الكثير من الأطباق البحرية اللذيذة والشهية.

وفي المساء يصبح هذا الشاطئ روعة جدًا لأنه يكون هناك الكثير من الشموع التي تضيء الشاطئ مما يجعله مشهد رومانسي للغاية.

شاطئ كوتا

هذا الشاطئ يعد من أهم الاماكن السياحية في بالي، كما أنه من أكثر الشواطئ الموجودة هناك استقطابًا للسياح لأن رماله تتميز باللون الأبيض، ومن أجمل المناظر الموجودة على هذا الشاطئ هو منظر غروب الشمس لأن خيوط الشمس تختلط وتتسلل من خلال السحب مما يعطي منظر ذهبي وبديع للمكان.

لذا فهو يعد من أفضل الشواطئ الموجودة في العالم كله، كما أنه يقع في جزيرة بالي الموجودة في دولة إندونيسيا التي تعد من أفضل الأماكن السياحية بالعالم كله، ولابد أن يتم زيارته عندما يتم السفر لإندونيسيا.

كما يوجد الكثير من المناطق التي تمتد على شاطئ كوتا، ويقع شاطئ دريم بالقرب من شاطئ دالي وهذا الشاطئ يبعد عنه حوالي 30 دقيقة بالسيارة.

ومن الممكن للزائر أن يقوم بزيارة هذا الشاطئ ويسبح في مياهه النظيفة والجميلة بالإضافة إلى التنزه والمشي في كل أرجاء الشاطئ، كما يتوفر به الكثير من ألواح التزلج على الماء وتكون بأسعار بسيطة.

شلال جت جت

يعد هذا الشلال من أهم الاماكن السياحية في بالي، كما أنه يقع في قرية جت الموجودة في شمال جزيرة بالي إندونيسيا، ويقع على هضبة يصل ارتفاعها إلى 45 متر ويكون محاط بالأشجار الاستوائية.

كما أن زيارة هذا الشلال لا تعوض إطلاقًا فهو من أحلى الأماكن لأنه يتميز بالطبيعة الخلابة.

ومن الممكن للسائح أن يتمتع بكل المساحات الخضراء الكبيرة التي توجد حول هذا الشلال من أشجار الكاكاو ومزارع الأرز وجوز الهند واللبن وغيرها من الأشجار الاستوائية والنباتات التي تنتشر حول شلال جت جت.

كما يوجد هناك الكثير من أنواع القرود التي من الممكن أن تلتقط معها صور رائعة.

حديقة سفاري بالي

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح حديقة سفاري بالي التي تعد من أهم الاماكن السياحية في بالي، فهذه الحديقة تحتوي على الكثير من أنواع الحيوانات المختلفة.

كما أنها تضم ملاهي مائية ومنطقة ترفيهية وتعتبر هذه الحديقة من أنسب المناطق التي من الممكن ممارسة السفاري بها لأنها تحتوي على 400 حيوان وطائر أو أكثر من ذلك.

كما يوجد هناك مناظر خضراء رائعة وخلابة وبها سلالات نادرة أيضًا، كما يوجد في الحديقة سلالات نادرة من الحيوانات مثل فرس النهر الإفريقي والنمور الهندية البيضاء وغيرهم من الحيوانات الأخرى.

ويوجد هناك أيضًا الكثير من الحافلات التي يكون لها أشكال متنوعة لكي يتم القيام بجولة لمشاهدة كل الحيوانات وهي تتحرك في الحديقة بدون خوف وبدون أن تؤذيك.

حديقة الطيور في بالي

حديقة الطيور في بالي تضم حوالي 250 نوع من الطيور الذين يعيشون بها وسط مساحاتها الخضراء الواسعة، كما أنها تحتوي على الكثير من الأنواع من النباتات والأشجار الاستوائية الخلابة والنادرة.

وسوف تكون جولة هذه الحديقة من أحلى الجوالات، وقد تم افتتاح هذه الحديقة في تسعينات القرن الماضي حتى تكون محمية طبيعية للكثير من أنواع الطيور.

فهي تعد من أهم الاماكن السياحية في بالي بدولة إندونيسيا، كما تجذب حديقة الطيور في بالي الكثير من السياح حول العالم والطيور الموجودة بها تم جلبها من أنحاء العالم المختلفة مثل أمريكا وأستراليا وأفريقيا وغيرهم.

وهذه الطيور من الممكن أن يتم اللعب معها وإطعامها في أقفاصها الموجودة في الحديقة، كما أنه من الممكن أيضًا أن يتم التصوير معها.

معبد أولو واتو بالي

يعتبر هذا المعبد من أكثر المعالم السياحية المهمة التي توجد في بالي بإندونيسيا، كما أنه من أشهر المعابد الهندوسية ويعتبر من ضمن ست معابد رئيسية.

ويتميز بالعديد من التصميمات الجميلة والرائعة، ومن أكثر ما يميز هذا المعبد هو اسمه لأن هذا الاسم سوف يجعلك تتعرف على قيمة وأهمية هذا المتحف في أعين المواطنين الموجودين بالجزيرة.

ومن أكثر المناطق الجميلة الموجودة في هذا المعبد الجزء الجنوبي والشمالي للمعبد لأنه يحتوي على إطلالة جذابة ورائعة جدًا.

ليمبونغان

عبارة عن جزيرة صغيرة موجودة على الساحل الجنوبي الشرقي ببالي، كما أنها صغيرة للغاية لدرجة أنه من الممكن للسائح أن يتجول على هذه الجزيرة كلها وهو يمشي على الأقدام في أربع ساعات تقريبًا.

كما أن هذه الجزيرة تقع قبال الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة بالي وتتميز هذه الجزيرة بجمال شواطئها حيث يوجد بها شاطئ الفطر المعروف برماله البيضاء الناعمة وأيضًا مياهه الصافية الزرقاء.

ويوجد الكثير من المناطق الموجودة حول هذه الجزيرة والتي تصلح لممارسة الغوص، كما يوجد بها الكثير من الشعاب المرجانية الرائعة فهي جزيرة ساحرة وهادئة جدًا.

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