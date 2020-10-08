الانضباط الآسيوية تنظر في احتجاج النصر خلال 24 ساعة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي النصر مؤخرًا ضد بيرسبوليس الإيراني.

الانضباط تنظر في احتجاج النصر

وقال الإعلامي وليد الصيعري عبر حسابه على “تويتر”: “لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي ستعقد اجتماعًا خلال الـ ٢٤ القادمة من أجل النظر على قضية احتجاج نادي النصر بشأن مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس الإيراني بالدور قبل النهائي دوري أبطال آسيا 2020″.

وفي السياق ذاته، قال ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ”الرياضية”: “احتجاج نادي النصر المقدم على مشاركة عدد من لاعبي بيرسبوليس الإيراني لدى لجنة الانضباط والأخلاق الآن، وهي من تصدر القرار النهائي كونها لجنة مستقلة”.

العالمي يحتج وبيرسبوليس يرد رسميًا

وتقدمت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

وأكد نادي بيرسبوليس الإيراني، اليوم الخميس، إرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًا على احتجاج العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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