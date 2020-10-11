الانضباط تُغرم لاعب الاتفاق 10 آلاف ريال

المواطن - واس

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب عثمان أحمد مبارك لاعب فريق الاتفاق مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي له الحق بالمشاركة فيها مع تغريمه عشرة آلاف ريال.

وجاء الإيقاف بسبب ما بدر منه من سلوك مشين رياضيًا ضد لاعب فريق الشباب خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم، وفقًا لتقرير حكم الإلحاقي الوارد للجنة.

الاتفاق يضم مدافع إستوني

من ناحية أخرى، أعلن فارس الدهناء اليوم الأحد عن تعاقده مع المدافع الإستوني كارول ميتس قادمًا من نادي آيك السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لـ فارس الدهناء عبر “تويتر” أن كارول ميتس سيُمثل صفوف الفريق حتى عام 2022 وذلك لتدعيم خط الدفاع.

فارس الدهناء يسعى للنتائج الإيجابية

ويسعى فارس الدهناء، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية في المباريات بالموسم الجديد.

وقبل انضمام كارول ميتس لـ الاتفاق، سبق له اللعب في العديد من الأندية وهي: “فلورا الإستوني، بريدا الهولندي، وارييور الإستوني”.

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