‎الرئيسية
الرياضة
الانضباط تُغرم لاعب الاتفاق 10 آلاف ريال
بسبب ما بدر منه تجاه لاعب الشباب

الانضباط تُغرم لاعب الاتفاق 10 آلاف ريال

2020/10/11
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
43
0
طباعة
الانضباط تُغرم لاعب الاتفاق 10 آلاف ريال شعار لجنة الانضباط
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 الاتفاق يضم مدافع إستوني
2 فارس الدهناء يسعى للنتائج الإيجابية

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب عثمان أحمد مبارك لاعب فريق الاتفاق مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي له الحق بالمشاركة فيها مع تغريمه عشرة آلاف ريال.

وجاء الإيقاف بسبب ما بدر منه من سلوك مشين رياضيًا ضد لاعب فريق الشباب خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم، وفقًا لتقرير حكم الإلحاقي الوارد للجنة.

الاتفاق يضم مدافع إستوني

من ناحية أخرى، أعلن فارس الدهناء اليوم الأحد عن تعاقده مع المدافع الإستوني كارول ميتس قادمًا من نادي آيك السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لـ فارس الدهناء عبر “تويتر” أن كارول ميتس سيُمثل صفوف الفريق حتى عام 2022 وذلك لتدعيم خط الدفاع.

فارس الدهناء يسعى للنتائج الإيجابية

ويسعى فارس الدهناء، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية في المباريات بالموسم الجديد.

وقبل انضمام كارول ميتس لـ الاتفاق، سبق له اللعب في العديد من الأندية وهي: “فلورا الإستوني، بريدا الهولندي، وارييور الإستوني”.


ذات صلة :
  • الصحة تنصح 9 فئات بتأجيل العمرة وزيارة المسجد الحرام
    •
  • ماذا قدم لوشيسكو في 50 مباراة مع الهلال؟
    •
  • كريستيانو رونالدو يُحدد موعد اعتزاله الدولي
    •
  • دوريات الأفواج الأمنية تحبط تهريب 55 كجم من الحشيش بجازان
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :