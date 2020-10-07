الباطن يُغادر إلى الدمام ويخوض وديتين

المواطن - مروة نبيل

غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى الدمام، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

الباطن في الدمام:

وأشار حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض معسكرًا قصيرًا في الدمام، ويلعب خلاله مباراتين وديتين ضد أمام الاتفاق والقادسية.

وتسعى إدارة النادي للاستعداد جيدًا، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في الظهور بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، خاصة أنها تستهدف البقاء وسط الكبار.

السماوي بطلًا لدوري الدرجة الأولى:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

ورفع الباطن رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية الذي اكتسح الجيل بخماسية، فيما أنهى العين منافسات الموسم بـ72 نقطة في المركز الثالث.

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