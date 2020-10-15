البكيري: أهلًا بـ عمر هوساوي في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

رحب الناقد الرياضي محمد البكيري بقدوم عمر هوساوي مدافع النصر السابق إلى نادي الاتحاد، وذلك بعد أن وقع مخالصة مالية مع أصفر العاصمة ليُنهي علاقته بالنادي بناءً على طلبه.

وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس: “هوساوي اتحادي رسميًا، أهلًا بك في عرين النمور، وانتقل من نادٍ كبير إلى نادٍ آخر كبير”.

فيتوريا طلب رحيل عمر هوساوي

وفي وقت سابق، ووفقًا للتقارير الصحافية فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم يعد بحاجة إلى خدمات المدافع هوساوي ليكون الأقرب من الرحيل عن العالمي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نواف المهدي وكيل أعمال عمر هوساوي أثار حالة الجدل بشأن وجهة اللاعب المقبلة، بعد أنباء ارتباطه بالانضمام إلى صفوف الاتحاد.

هوساوي سيُمثل الاتحاد لموسم واحد

وذكرت تقارير صحافية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اتفقت مع هوساوي على تمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد قابل للتمديد، بعدما أنهى عقده بالتراضي مع نادي النصر.

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