التعادل السلبي يحسم قمة مان يونايتد ضد تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي- منذ قليل- في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي:

وخيم على المباراة الأداء الهادئ والسلبي بين الفريقين، حيث لم تُصنع أي فرص خطيرة خلال أحداث الشوط الأول من قبل الفريقين.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الناديين.

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني دون أي تغيير في النتيجة ليحصد كل فريق نقطة من المباراة.

وكانت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، شهدت المشاركة الأولى للأوروغوياني إدينسون كافاني مع مانشستر يونايتد، حيث لعب أمام زميله السابق ومنافسه الحالي البرازيلي تياغو سيلفا مدافع نادي تشيلسي.

يذكر أن مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، أُقيمت على ملعب الأولد ترافورد معقل فريق اليونايتد بمدينة مانشستر البريطانية.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد التعادل سبع نقاط في المركز الخامس عشر، بينما أصبح رصيد تشيلسي تسع نقاط في المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

نتائج مباريات اليوم السبت:

وكان وست هام يونايتد تعادل مع نادي مانشستر سيتي بهدف لكل فريق اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث سجل ميشيل أنطونيو لـ وست هام ثم سجل فيل فودين هدف التعادل لفريق مانشستر سيتي.

وواجه نادي كريستال بالاس اليوم السبت فريق فولهام، حيث انتهت المباراة بفوز نادي كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وبعد نهاية مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، تُختتم مباريات اليوم السبت من الجولة السادسة بـ الدوري الإنجليزي، بلقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد.

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