التعاون يلغي عقد بابل بعد ضمه بـ23 يومًا!

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، عن إلغاء تعاقده مع الأنجولي أري بابل الذي وقع معه مؤخرًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

التعاون يُخالص بابل

وكان سكري القصيم قد أعلن قبل 23 يومًا عن تعاقده مع أري بابل قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريميرو دي أغوستو الأنجولي، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة المكلفة برئاسة علي الشايعي ألغت الاتفاقية التي وقعت مع أري بابل، حيث تم توقيع مخالصة مالية معه، متمنيةً له التوفيق والنجاح في محطته المقبلة.

أري بابل إلى الإسماعيلي

وفور إعلان التعاون مخالصة اللاعب الأنجولي، كشف نادي الإسماعيلي المصري عن تعاقده مع أري بابل كأول صفقاته في الموسم الرياضي الجديد، مؤكدًا أنه أنهى الاتفاق معه بناء على توصية من لجنة التعاقدات.

ولفت موقع الإسماعيلي الرسمي إلى أن اللاعب الأنجولي تواجد في مقر النادي اليوم، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم عثمان والمشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

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