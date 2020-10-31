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التعليم تنشر جداول الحصص اليومية من الأسبوع العاشر

التعليم تنشر جداول الحصص اليومية من الأسبوع العاشر

2020/10/31
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعليم تنشر جداول الحصص اليومية من الأسبوع العاشر
المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع العاشر.

وأوضحت الوزارة أن الدروس ستُبث عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (http://youtube.com/dorosien).

كما نشرت وزارة  التعليم دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس) من الأسبوع العاشر، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري).

وأوضحت وزارة التعليم أن الدروس ستبث، عبر قنوات عين،  على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (http://youtube.com/dorosien).

 


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