الثعالب يسقطون بثلاثية بلقاء ليستر سيتي ضد وست هام

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليستر سيتي ضد وست هام اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بخسارة ليستر سيتي بثلاثية نظيفة.

أحداث الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد وست هام

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق وست هام الذي نجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الرابعة عشرة عبر اللاعب ميشيل أنطونيو بطريقة جميلة.

وفي ظل سعي ليستر سيتي لإحراز هدف التعادل، تمكن فريق وست هام من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب بابلو فورنالس بالدقيقة الرابعة والثلاثين قبل نهاية الشوط الأول بـ11 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد وست هام، بتقدم وست هام بثنائية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، استمر وست هام في ضغطه الهجومي من أجل إضافة الهدف الثالث في ظل تراجع من فريق ليستر سيتي الذي لم ينجح في تقليص الفارق.

وأضاف وست هام الهدف الثالث عبر اللاعب جارود بوين في الدقيقة الثالثة والثمانين، لتنتهي المباراة بفوز وست هام بثلاثية نظيفة.

وبعد نهاية المباراة، تجمد رصيد ليستر سيتي عند تسع نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد وست هام ست نقاط في المركز السابع.

وتُقام حاليًا مباراة أرسنال ضد فريق شيفيلد يونايتد، حيث تُشير النتيجة إلى تقدم الجانرز بثنائية مقابل هدف في المباراة المقامة على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

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