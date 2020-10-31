الجمارك تحبط تهريب قرابة 3 ملايين ريال في مطار الملك خالد

المواطن - الرياض

أحبط أبطال الجمارك السعودية في مطار الملك خالد الدولي محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين، بلغ مجموعها 2,978,700 ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر.

أبطال #الجمارك_السعودية في مطار الملك خالد الدولي يحبطون محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين بلغ مجموعها (2,978,700) ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر. pic.twitter.com/hbNxFVsi3r — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) October 30, 2020

ونشرت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو يبين عملية إحباط محاولتي تهريب الأموال في مطار الملك خالد الدولي.

وقالت الجمارك: إنه بالتعاون والتنسيق مع شرطة منطقة الرياض ثبت تورط عدد كبير من الأشخاص من عدة جنسيات في هذه العملية، ونتج عن ذلك ضبط مبالغ مالية كبيرة في الداخل وإيقاف عدد من المتهمين، مؤكدةً أن ما نتج من نجاح في هذه العملية المحكمة كان بناءً على تنسيق وتعاون على مستوى عالٍ بين الجمارك والأمن العام استمرارًا لما تقوم به الجمارك من جهود لإحباط محاولات التهريب بكافة أشكالها.

كواليس العملية:

وأعلنت شرطة منطقة الرياض قبل ساعات القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1,300,000) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (5) مقيمِين، ثلاثة من الجنسية المصرية ومقيمَين من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والرابع)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لـ(10) كياناتٍ تجارية يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها، متخذين من سكنهم بحيي (الديرة- والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (4,785,413) ريالًا، بالإضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية، وتم القبض عليهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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